Landrätin von Cochem-Zell „Ein Teil der Menschen war nicht mehr erreichbar“ 23.09.2025, 07:30 Uhr

i Landrätin Anke Beilstein sagt: "Einerseits wollen die Menschen Politiker, die ihnen die Wahrheit sagen, und wenn es dann jemand macht und die Wahrheit ist unschön, greifen häufig noch die gleichen Muster wie im Mittelalter: Man lyncht gerne den Überbringer der schlechten Botschaft – nur nicht mehr mit der Guillotine, sondern über die sozialen Medien." Birgit Pielen

In der Debatte um die Klinikschließung in Zell ist Landrätin Anke Beilstein ins Visier von Hass und Häme geraten. Warum ist die Diskussion vor allem in der Facebook-Gruppe „Klinikum Mittelmosel Zell – Unser Krankenhaus muss bleiben“ entglitten?

Rund um die Klinikschließung in Zell hat Landrätin Anke Beilstein (CDU) eine beispiellose Hetzkampagne in den sozialen Netzwerken erlebt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen. Frau Beilstein, wann haben Sie gemerkt, dass Ihnen die Debatte um die Klinikschließung in Zell entgleitet?







Artikel teilen

Artikel teilen