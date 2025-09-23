In der Debatte um die Klinikschließung in Zell ist Landrätin Anke Beilstein ins Visier von Hass und Häme geraten. Warum ist die Diskussion vor allem in der Facebook-Gruppe „Klinikum Mittelmosel Zell – Unser Krankenhaus muss bleiben“ entglitten?
Rund um die Klinikschließung in Zell hat Landrätin Anke Beilstein (CDU) eine beispiellose Hetzkampagne in den sozialen Netzwerken erlebt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.
Frau Beilstein, wann haben Sie gemerkt, dass Ihnen die Debatte um die Klinikschließung in Zell entgleitet?