Koch erfüllt sich Traum Ein Stück Orient mitten in der Eifel 14.08.2026, 06:00 Uhr

i Der 61 jährige Mahmut Süsün hat sich mit dem "RIHA GRILL“ einen Traum erfüllt und möchte seine Gäste mit einem Mix aus kurdischer, arabischer und mesopotamischer Küche erfreuen. Jürgen Kotz

In einem neuen orientalischen Restaurant in Gerolstein empfängt der 61-jährige Mahmut Süsün seine Gäste. Er kocht mit frischen Zutaten, nach traditionellen Rezepten und verbindet dabei verschiedene Kulturen.

Gerolstein hat eine neue kulinarische Adresse. In der Sarresdorfer Straße hat ein neues Restaurant eröffnet, das mit besonderen Aromen, viel Platz und einer großen Portion orientalischer Gastfreundschaft auf sich aufmerksam macht. Betreiber ist der 61-jährige Mahmut Süsün, gelernter Koch aus Leidenschaft, der seine jahrzehntelange Erfahrung und ein Stück seiner Heimat in die Eifel bringt.







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