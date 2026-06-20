In Peterswald-Löffelscheid gibt es jetzt einen Spielplatz nur für Hunde. Tierhalter aus dem Ort haben die Wiese in ehrenamtlicher Arbeit gestaltet. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie es dazu kam.
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Schon am Eingang werden Neuankömmlinge bellend und schwanzwedelnd von neugierigen Vierbeinern begrüßt. Auf rund 3000 Quadratmeter Grünland haben Hunde hier die Möglichkeit zum Toben, Laufen und Trainieren. Auch ihre Halter sind herzlich willkommen. Auf Initiative von Jasmin Theisen konnte der Hundespielplatz in Peterswald in die Tat umgesetzt werden.