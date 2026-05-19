Familie Kaiser in Kaifenheim Ein neues Zuhause in der alten Dorfschule Birgit Pielen 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Bettina und Alexander Kaiser haben aus der alten Dorfschule, die lange leerstand, ein echtes Schmuckstück gemacht. Birgit Pielen

Die Familie Kaiser lebt mit einer seltenen Erbkrankheit – und hat dennoch ein außergewöhnliches Projekt verwirklicht: den Umbau der alten Schule in Kaifenheim zu einem barrierefreien Zuhause.

Man kann viele Geschichten über Familie Kaiser erzählen. Man kann zum Beispiel beschreiben, wie das Leben mit zwei beeinträchtigten Kindern ist, die beide mit einer seltenen neuromuskulären Erkrankung aufwachsen. Man kann aber auch erzählen von der Kraft der Familie, die sich gemeinsam an ein großes Projekt gewagt hat: den Umbau der alten Schule in Kaifenheim.







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