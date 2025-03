Ein Macher, Mahner und Kämpfer für Mosel-Steillagen

Er war ein Pionier und Vordenker. Er hatte eine Vision und diese hat er erfolgreich umgesetzt. Am 22. Februar ist Winzer Albert Kallfelz aus Zell-Merl im Alter von 81 Jahren gestorben. Mit Kreativität und ungeheurem Fleiß hat er eines der größten und renommiertesten Weingüter der Mosel geschaffen.

Aus dem kleinen Familienbetrieb, der Anfang der 1970er-Jahre zwei Hektar umfasste und auch noch Fasswein für die Großkellereien produzierte, ist ein stattliches Weingut mit rund 60 Hektar Rebfläche geworden. Dieses Weingut erlebte eine stetige Aufwärtsentwicklung. Lagen und Weine zählen zu den besten Deutschlands. So ist die Top-Lage „Merler Königslay-Terrassen“ inzwischen fast in Alleinbesitz des Weingutes und bildet das Herzstück der Kallfelz-Weinberge.

Bekennender Verfechter qualitativ hochwertigen Steillagen-Rieslings

Zahlreiche Weinpreise, mit denen das Weingut in den vergangenen Jahrzehnten ausgezeichnet wurde, sind das Ergebnis einer Weinphilosophie, die Kallfelz stets mit Vehemenz vertrat. Von Beginn an lautete sein Streben: Wir müssen die Mosel-Schiefersteillagen erhalten und gleichzeitig unseren Kunden Weine für jede Gelegenheit zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Er war der Überzeugung, dass guter Weinbau nur mit viel Fleiß und ehrlichem Handwerk gelingt und Kenner die Früchte dieser Arbeit wirklich schmecken können.

Albert Kallfelz war auch ein Mahner. Oft äußerte es sich auf öffentlichen Winzerversammlungen, forderte andere Winzer dazu auf, sich ebenfalls auf den Steillagen-Riesling zu konzentrieren. Kallfelz hat früh damit begonnen, mit Winzern, darunter viele Nebenerwerbswinzer, die in Steillagen Weinberge bewirtschaften, Liefer- und Pachtverträge zu schließen. Dabei achtete Kallfelz stets genau auf einen qualitätsorientierten Anbau.

Für die Liberalen im Cochem-Zeller Kreistag

Albert Kallfelz brachte sich auch kommunalpolitisch ein: Der bekannte Winzer trat der Freien Demokratischen Partei im Jahre 2002 bei, bekleidete einige Parteifunktionen und vertrat die FDP Cochem-Zell auf kommunaler Ebene insbesondere von 2019 bis 2024 im Kreistag. „Albert Kallfelz war präsent und aktiv auf Kreisparteitagen der FDP und hat sich bis zuletzt am Geschehen der Partei beteiligt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Cochem-Zeller Liberalen.

Einer von Kallfelz’ Weggefährten war Rolf Haxel aus Cochem, der zehn Jahre das Amt des Weinbaupräsidenten Mosel innehatte. Haxel sagt: „Er war ein Kämpfer für den Steillagen-Riesling und für den ganzen Berufsstand. Gerade jetzt, wo unsere einzigartigen Steillagen wegen politischer Vorgaben gefährdet sind, bräuchten wir einen Mann wie Albert Kallfelz.“

„Er war als Persönlichkeit ein echtes Original. Er hat die Region geprägt.“

Karl-Josef Krötz, langjähriger Ratskellermeister in Bremen, über Winzer Albert Kallfelz aus Merl

Karl-Josef Krötz, langjähriger Ratskellermeister in Bremen, hat sich oft mit Kallfelz ausgetauscht. Er spricht mit Bewunderung über dessen Lebensleistung: „Albert Kallfelz hat eines der größten Privatweingüter der Mosel aufgebaut. Er war ein großer Verfechter der Riesling-Steillagen und er hat auch immer Wert darauf gelegt, dass die sogenannten ‚einfachen Weine‘ Qualität haben müssen. Er war als Persönlichkeit ein echtes Original. Er hat die Region geprägt.“

FDP über Kallfelz: „Als erfahrener Ratgeber allseits geschätzt“

In Albert Kallfelz „verliert die FDP Cochem-Zell einen sehr engagierten Verfechter des liberalen Gedankens, aber vor allem einen ganz besonderen Menschen. Er war ein großer Kämpfer für den Steillagenweinbau an der Mosel und als erfahrener Ratgeber allseits geschätzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Cochem-Zeller FDP. Und weiter: „Die Nachricht von seinem Tod macht die FDP Cochem-Zell tief betroffen. Wir danken Herrn Albert Kallfelz für sein unermüdliches Engagement für die FDP Cochem-Zell und die Menschen in unserer Region. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.“ red