Helikopter in Müden im Einsatz Ein letztes Mal hilft Oskar Müller bei der Spritzung Annika Wilhelm 28.07.2026, 07:00 Uhr

i Oskar Müller (rechts) arbeitete 55 Jahre lang bei den Hubschrauberspritzungen in Müden mit. Bei seinem letzten Einsatz im Spritzteam half er dabei, die Spritzbrühe anzumischen, Warnschilder an Straßen aufzustellen, bei Dokumentationen und der Organisation. Neben ihm ist Rudi Loosen, der ebenfalls schon viele Jahre dabei ist. Franz Oberhausen

55 Jahre lang war Oskar Müller mitverantwortlich, dass alles bei den Hubschrauberspritzungen in den Müdener Weinbergen gut läuft. Dieses Jahr ein letztes Mal – der Helikopter wird ab nächstem Jahr vermutlich von Drohnen ersetzt.

55 Jahre lang war Oskar Müller – heute 86 Jahre alt und Seniorchef im Weingut Müller in Müden – im Einsatz bei Spritzhubschrauberflügen in Müden. In diesem Jahr vermutlich das letzte Mal: Statt Helikopter sollen ab 2027 in den Weinbergen Drohnen im Einsatz sein.







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