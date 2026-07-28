55 Jahre lang war Oskar Müller mitverantwortlich, dass alles bei den Hubschrauberspritzungen in den Müdener Weinbergen gut läuft. Dieses Jahr ein letztes Mal – der Helikopter wird ab nächstem Jahr vermutlich von Drohnen ersetzt.
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55 Jahre lang war Oskar Müller – heute 86 Jahre alt und Seniorchef im Weingut Müller in Müden – im Einsatz bei Spritzhubschrauberflügen in Müden. In diesem Jahr vermutlich das letzte Mal: Statt Helikopter sollen ab 2027 in den Weinbergen Drohnen im Einsatz sein.