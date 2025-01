Dorfmoderation beendet Ein lebendige Gemeinde mit vielen Ideen Winfried Simon 19.01.2025, 15:00 Uhr

i Zahlreiche Bürger sind zur Abschlussveranstaltung Dorfmoderation in den alten Backes nach Peterswald gekommen. Winfried Simon. Winfried Simon, RZ

Die Dorfmoderation in Peterswald-Löffelscheid ist beendet. Das heißt aber nicht, dass nun alles erledigt ist. Im Gegenteil. Jetzt geht es mit der Arbeit am Dorferneuerungskonzept weiter.

Die Hunsrückgemeinde Peterswald-Löffelscheid macht sich fit für die Zukunft. Die 760-Einwohner-Doppelgemeinde mit den zwei Ortsteilen ist lebens- und liebenswert und will, dass es so bleibt, denkt aber auch über Verbesserungen nach. Die Gemeinde hat sich an der vom Land geförderten Dorfmoderation beteiligt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen