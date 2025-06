Für so manchen Weinfreund unbarmherzige 30 Grad Celsius zeigte das Brückenthermometer in Cochem an, als sich Endert- und Carlfritz-Nikolay-Platz zum Auftakt der alljährlichen Moselweinwoche erneut in ein schmuckes kleines Weindorf verwandelt hatten. Das beherbergte schon vor dem offiziellen Startschuss mehrere Hundert Besucher in luftiger Kleidung, die sich im Zentrum des Rondells von insgesamt zehn Weinständen zeitnah die besten Plätze sicherten. Letztere hatten die Gastgeber zur Freude der Weinliebhaber ausreichend mit Sonnenschirmen ausgestattet, sodass sich kaum jemand der prallen Sonne ausgesetzt sah.

i Der Andrang der Weinfreunde ist bereits am ersten Veranstaltungstag enorm. Die Moselwinzer sind bestens darauf vorbereitet. Thomas Esser

Kritische Stimmen, laut denen die hochsommerlichen Temperaturen für den Weingenuss eigentlich nicht geeignet seien, verstummten alsbald. Denn die Winzer aus Valwig, Ernst, Ediger-Eller, Senheim, Mesenich, Ellenz-Poltersdorf, Bruttig-Fankel, Pommern, Klotten und Cochem warteten an ihren Buden durchweg mit gut gekühltem Rebensaft auf. Letztgenannter bestach auch heuer durch seine geschmackvolle Vielfalt, was bei den Verkostern schnell die Qual der Wahl aufkommen ließ. Doch irgendwann wurde jeder Weinfreund hinsichtlich seines bevorzugten “Mosel” fündig und genoss diesen im Kreis der weinfröhlichen Gleichgesinnten.

i Cochems Weinmajestäten Viktoria, Alicia und Johanna ist es im Beisein von zahlreichen Ehrengästen vorbehalten, zusammen mit Moselweinkönigin Anna die Festtage zu eröffnen. Thomas Esser

Den Veranstaltungsauftakt umrahmten Cochems Bürgerwehr, Tanzinstitutionen, Römergruppe und Mägde. Sie begleiteten die Riege der Weinmajestäten zur Festbühne. Die gastgebenden Regentinnen Viktoria, Alicia und Johanna begrüßten zum Traditionsfest auch Moselweinkönigin Anna (Ediger-Eller). Nach den mit Applaus belohnten Begrüßungsansprachen war es dann letztgenanntes Trio, das die bis zum 22. Juni dauernde Moselweinwoche gemeinsam mit wohlgefüllten Gläsern eröffnete. Vormerken sollte man sich übrigens auch den Freitagabend, 20. Juni. Dann gibt es um 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk.