Natürlich kann man mit „etwas anderen Menschen“ bestens zusammenleben. Das wissen nur nicht alle. Ihnen gibt nun Barbara Walker aus Eulgem mit ihrem Kinderbuch „Köln ist bunt“ etwas Nachhilfe.

Menschen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, haben Barbara Walker aus Eulgem schon immer interessiert. Vor allem Kindern möchte sie mit ihren Büchern Mut machen, sich trotz ihres Andersseins nicht unterkriegen zu lassen.

Sie zeigt, dass man mit „etwas anderen Menschen“ gut zusammenleben kann.