Werk von Eulgemer Autorin 
Ein humorvolles Kinderbuch für Toleranz
Barbara Walker aus Eulgem ruft mit ihrem neuen Kinderbuch "Köln ist bunt" zu Toleranz mit Anderslebenden auf.
Barbara Walker aus Eulgem ruft mit ihrem neuen Kinderbuch "Köln ist bunt" zu Toleranz mit Anderslebenden auf.
Brigitte Meier

Natürlich kann man mit „etwas anderen Menschen“ bestens zusammenleben. Das wissen nur nicht alle. Ihnen gibt nun Barbara Walker aus Eulgem mit ihrem Kinderbuch „Köln ist bunt“ etwas Nachhilfe. 

Lesezeit 1 Minute
Menschen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, haben Barbara Walker aus Eulgem schon immer interessiert. Vor allem Kindern möchte sie mit ihren Büchern Mut machen, sich trotz ihres Andersseins nicht unterkriegen zu lassen. Sie zeigt, dass man mit „etwas anderen Menschen“ gut zusammenleben kann.

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