Einfach mal Danke sagen – was in jeder zwischenmenschlichen Beziehung das Miteinander befruchtet und als schöne Geste wahrgenommen wird, gilt auch auf der gesellschaftlichen Ebene als besondere Form der Wertschätzung. Als die Verbandsgemeinde (VG) Zell am vergangenen Wochenende alle Ehrenamtlichen aus dem gesamten VG-Gebiet aufs Gelände der Zeller Boos-von Waldeck-Grundschule eingeladen hatte, war genau dies das Programm: Danke sagen für das Engagement, den unermüdlichen Einsatz und die Muße, die viele Menschen an der Mosel und im Hunsrück regelmäßig aufbringen.

„Dank Ihres Engagements“, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Jürgen Hoffmann in Richtung der eingeladenen Ehrenamtler, „haben jedes Kind und jeder Erwachsene Zugang zu zahlreichen Hobbys und Freizeitaktivitäten, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen“. Der VG-Chef betonte während seiner Rede mehrfach, dass jene, die sich freiwillig in welcher Form auch immer engagieren, von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft sind: „Sie sind die Helden unserer Gemeinschaft, die sich mit Herz und Hingabe für andere einsetzen.“

i Wie in den zahlreichen Vereinen im VG-Gebiet stand auch beim Dankeschön-Tag die Gemeinschaft im Vordergrund. Dabei fehlte es weder an Speis oder Trank noch an wärmenden Sonnenstrahlen. Anette Keim

250 Menschen aus dem Dreieck zwischen Altstrimmig, Altlay und Pünderich waren nach Zell gekommen: eine große Zahl, die aber selbstverständlich nur stellvertretend für viele weitere Ehrenamtliche steht. Denn es sind noch viel mehr, die sich tatsächlich ehrenamtlich betätigen. Bei herrlichstem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen tauschten sie sich über ihre Erfahrungen, aber auch über Probleme in der Vereinsarbeit aus. Der Grundtenor: Allenthalben ist es schwierig, weitere Ehrenamtler zu akquirieren, vielerorts mangelt es gerade an jungen Erwachsenen.

Welchen Mehrwert ehrenamtliches Engagement in Gemeinschaft haben kann, dafür bot der Dankeschön-Tag, wie das Fest offiziell heißt, auch selbst ein gutes Beispiel: So sorgte die Türkisch-Islamische Gemeinde Bullay gemeinsam mit Vertretern von Kirchen und anderen Organisationen dafür, dass niemand durstig und hungrig nach Hause gehen musste. Auch beim gemeinsamen Abschlussgebet, dem Ende des offiziellen Teils eines kurzweiligen Nachmittags, fanden sich Katholiken, Protestanten und Muslime in einer überaus gelungenen Symbiose zusammen.

i Beim gemeinsamen Gebet kooperierten verschiedene Religionsgemeinschaften und sorgten so für einen würdigen Abschluss eines gelungenen Nachmittags. Anette Keim

Der Höhepunkt der Veranstaltung war sicherlich die Verleihung des Jugendförderpreises 2024 durch Bürgermeister Hoffmann. Jahr für Jahr honoriert die Verbandsgemeindeverwaltung, wenn sich Vereine und Gruppierungen in besonderem Maße um Kinder und Jugendliche kümmern – und ihnen die Möglichkeit zu Bewegung, Musik und Kameradschaft geben. Insgesamt 1000 Euro erhielten fünf Preisträger, die vom Ausschuss Generationen, Ehrenamt und Kriminalprävention der Verbandsgemeinde ausgewählt worden sind.

In der Hauptkategorie freuten sich die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Pünderich, die Kätzchen-Tanzgruppe des Heimat- und Verkehrsvereins Zell sowie der Tennisclub Zell über eine Fördersumme von jeweils 300 Euro. Außerdem wurde die Leistung des TSV Bullay-Alf und des Karnevalsvereins Alfer Baachspautzer durch eine Ehrung in der Nebenkategorie wertgeschätzt.

i Für gute Unterhaltung beim Dankeschön-Tag sorgten unter anderem die Mosel-Dancer. Anette Keim

„Ihr Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es ist die Grundlage für ein harmonisches Miteinander und für eine Zukunft, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und Teil einer Gemeinschaft zu sein“, ließ Hofmann verlauten. Er hob zugleich auch hervor, dass die Förderpreise weniger ein äquivalenter Gegenwert für all das sein sollen, was über das Jahr von Vereinsmitgliedern geleistet wird, sondern vielmehr eine Form der Anerkennung und vor allem eine Motivation, sich weiter zu engagieren und so proaktive Werbung für das Ehrenamt zu betreiben.