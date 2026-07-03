Naturfreund total begeistert
Ein Hirschkäfer findet den Weg nach Gillenbeuren
Das markante Geweih des Hirschkäfers, den Ignaz Schneider in der Hand hällt, fällt auf.
Das markante Geweih des Hirschkäfers, den Ignaz Schneider in der Hand hällt, fällt auf.
Alfons Benz

Ein seltener Gast hat sich in Gillenbeuren (VG Ulmen) gezeigt: Hirschkäfer leben monatelang als Larven im Totholz, und wenn sie im Frühjahr als Männchen Revierkämpfe bestreiten und sich paaren, sterben sie nach kurzer Zeit entkräftet. 

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Ignaz Schneider gibt offen zu: „Ich war schon baff, wie ich den gefunden habe.“ Seit fast neun Jahrzehnten lebt der Naturfreund bereits in Gillenbeuren in der Vulkaneifel. Doch was er nun in seinem Garten entdeckte, brachte den Senior zum Staunen: Zum ersten Mal in seinem Leben hielt er einen echten Hirschkäfer auf der Hand.

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