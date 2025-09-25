Katholische Kirche Cochem-Zell Ein Herz für Kinder und die Jugendarbeit 25.09.2025, 17:10 Uhr

i Miriam Ritter wird die neue Gemeindereferentin. Sarah Schött/Paulinus Wochenzeitung. Foto: Sarah Schött/Paulinus Wochenzeitung

In wenigen Tagen wird Weihbischof Robert Brahm die 27-jährige Miriam Ritter gemeinsam mit sechs weiteren Frauen für ihren Dienst als Seelsorgerin beauftragen. Die RZ hat mit ihr vorab über ihre Arbeit und Leidenschaft gesprochen.

Noch wenige Tage, dann wird die 27-jährige Miriam Ritter gemeinsam mit sechs weiteren Frauen von Weihbischof Robert Brahm für ihren Dienst als Seelsorgerin beauftragt. Die gebürtige Saarländerin stammt aus Theley, besuchte in Marpingen die Gesamtschule und machte ihr Abitur 2017.







Artikel teilen

Artikel teilen