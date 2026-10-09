Neu gebaut, alt geblieben Ein Haus, drei Jahrhunderte, eine Familiengeschichte 09.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Rückseite des Hauses Stützer ist geprägt von der mit Bruchstein verkleideten Wand und dem Fensterelement über beide Geschosse. Brigitte Bettscheider

Rosa Stützer übernahm 2016 das Ferienhaus im Kelberger Ortsteil Meisenthal von ihren Schwiegereltern. Beim Umbau fiel das 300 Jahre alte Gebäude zusammen – und erlebte eine wunderbare Verwandlung.

Ein Neubaugebiet gibt es in dem abgelegenen Weiler mit nicht mal 100 Einwohnern. Dazu einen Schatz an vorbildlich sanierten historischen Fachwerkhäusern, zu denen auch das alte Pfarrhaus in der Nachbarschaft der Antonius-Kapelle gehört. Auf der Brunnenstraße gelangt man vom jüngeren in den älteren Teil des Dorfes.







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