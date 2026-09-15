Nach Feuer im Gotteshaus
Ein Fest für den abgebrannten Glockenturm in Peterswald
Ortschefin Claudia Jakobs ist Mitorganisatorin des Glockenturmfestes am kommenden Sonntag in Peterswald.
Ortschefin Claudia Jakobs ist Mitorganisatorin des Glockenturmfestes am kommenden Sonntag in Peterswald.
Ulrike Platten-Wirtz

Die Brandursache ist unklar, doch nach einem Jahr steht fest: Der Glockenturm der abgebrannten Kirche in Peterswald wird wieder aufgebaut. Zur finanziellen Unterstützung organisieren Gemeinde und Förderverein ein Turmfest.

Lesezeit 3 Minuten
Fast ein Jahr ist es her, dass der Glockenturm der Kirche St. Peter und Paul im Ortsteil Peterswald in Flammen stand. Am Nachmittag des 9. Oktober vergangenen Jahres war es plötzlich zu einem Brand gekommen, der vor allem den Turmhelm mit den vier Kirchenglocken zerstörte.
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