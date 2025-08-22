Marc Dormann, Pannenhelfer zwischen Trier und Cochem, reagiert spontan auf jede Notlage: egal ob bei sengender Hitze auf der A1 oder Campern, die im Wald ihren geliebten Volvo nicht mehr ans Laufen kriegen. Ein Tag im Leben eines Straßenwachtfahrers.

Marc Dormann kniet auf dem Seitenstreifen der A1 zwischen Wittlich und Cochem. Der Pannenhelfer ist hoch konzentriert, verbindet das Abschleppseil mit dem Haken eines liegen gebliebenen Wagens. Nicht mal zwei Meter neben ihm zischen Autos und Lkw in rasender Geschwindigkeit vorbei. Er muss wachsam sein, wirft immer einen Blick auf die Straße, denn die Situation kann schnell gefährlich werden.

Es ist ein spontaner Einsatz. Eigentlich ist der Straßenwachtfahrer unterwegs zu einer anderen Panne, doch Marc Dormann sieht auf seiner Fahrt einen roten Nissan mit Warnblinker auf dem Seitenstreifen. Hinter der Leitplanke passt eine Mutter auf ihr Kind auf.

Sofort bremst der wachsame Pannenhelfer und ist in seinem Element: „Egal, ob ADAC-Mitglied oder nicht, ich halte bei jedem an und frage erst mal nach.“ Mutter und Tochter stehen bei 33 Grad in der prallen Sonne auf der Wiese, der Wagen springt nicht mehr an.

Sofort beschließt der ADAC-Fahrer, die beiden von der Autobahn auf den nächstgelegenen Parkplatz abzuschleppen, die Situation zu entschärfen. „Ich habe ständig die Bremse gedrückt und die Lenkung war schwerfällig“, erklärt die Mutter im Nachgang. Sie sei aber total froh, nicht mehr auf der Autobahn zu stehen, und dem aufmerksamen Auge des ADAC-Fahrers sehr dankbar.

Seit gerade einmal drei Jahren ist Marc Dormann für den ADAC tätig, dennoch fühlt er sich wie ein alter Hase. Der gebürtige Westerwälder begeistert sich seit klein auf für alles, was mit zwei oder vier Reifen fährt. Ferngesteuerte Autos, Spielstraßen oder Mofas – das ist sein Leben.

Aber auch die Technik fasziniert den jungen Dormann: „Mein erstes Mofa habe ich mit 14 repariert. Das ging in die Hose. Ich dachte, ich könnte das, habe alles auseinandergeschraubt und nicht wieder zusammengekriegt. Erst die Jungs in der Werkstatt haben repariert, was ich kaputtgemacht habe.“

Er liebt die Technik – und ist gern nah am Menschen

Das inspiriert ihn: Der heutige Pannenhelfer wird Kfzler, schließt 2002 seinen Meister ab. Schon immer ist er nah dran am Menschen, gerne im Service tätig oder bildet Lehrlinge aus. In der Werkstatt wird er unzufrieden, beginnt zu grübeln: „Es ist ein knochenharter Job. Oft gibt es Personalmangel, und wenn Freitagabend ein Auto in der Werkstatt steht, wird erst Feierabend gemacht, wenn die Autos abgefertigt sind.“ Heute ist er glücklich, wirkt während der Fahrt teils tiefenentspannt.

Schlagkräftige Hilfe: Wie ein Hammerschlag den Urlaub rettete

Es ist ein heißer Sommertag, die Autobahnen voll mit Urlaubern. Das bietet Potenzial für Unfälle, Hitzedefekte und eine Menge Einsätze für Marc Dormann. Er trägt einen grauen Anglerhut, ist mit seiner neongelben Kleidung unverwechselbar als ADAC-Engel erkenntlich.

Von seiner Disposition, der ADAC-Schaltzentrale, werden ihm die Aufträge mitgeteilt und auf seinem Bordcomputer angezeigt: Fahrtwege, Unfallursachen und auch die Kundennummer der Anrufer. Anhand der Zahlenkombination weiß der Straßenwachtfahrer, wie lange diese schon beim ADAC versichert sind. So auch bei seinem nächsten Einsatz.

Viele Urlauber sind ratlos, wenn sie eine Panne haben.

Ein Camper ist an einem abgelegenen Waldparkplatz liegen geblieben. Ob er auch diese Panne beheben kann, will er im Vorhinein nicht sagen: „Ich kann ja nicht meine Hand auf einen Wagen legen und in die Zukunft blicken – ich bin ja kein Hellseher.“ Zwei Rentner aus Ulm stehen dort mit aufgeklappter Motorhaube. Ihr geliebter Camper hat bereits 24 Jahre auf dem Buckel: „Hoffentlich haben Sie eine Lösung“, meint die Ulmerin, als Dormann aus seinem Auto steigt. Der entgegnet und fragt, ob die beiden denn Zeit hätten. „Wir sind Rentner“, meint die Ulmerin scherzhaft und die Stimmung ist schon mal aufgelockert. Der Straßenwachtfahrer beugt sich über die Haube und merkt schnell an, dass die Sache halb so wild sei.

i Warum der Camper wohl nicht mehr weiterfahren kann? Marc Dormann sucht akribisch nach der Ursache. Michael Illjes

Er nimmt sich einen kleinen Hammer aus seinem Werkkasten, legt sich unter das Auto und klopft gegen das Gehäuse. Der Wagen springt wieder an, und Dormann sagt mit einem Augenzwinkern: „Ich habe den Wagen aus dem Schlaf geweckt.“

Er erklärt, die Kohlestifte hätten sich abgenutzt und den Kontakt zur Lichtmaschine verloren. Der Camper müsse zwar auf Sicht in eine Werkstatt, aber die beiden Rentner sitzen nicht mehr am Waldesrand fest und können ihren Urlaub an der Mosel fortsetzen. Das Handauflegen scheint bei diesem Einsatz also doch funktioniert zu haben.

Bei der ADAC-Disposition gehen täglich 630 Anrufe in Rheinland-Pfalz ein, 30 Pannenhelfer sind im Gebiet Trier-Koblenz im Einsatz. Oft kann den Betroffenen geholfen werden. In 80,3 Prozent der Fälle können liegen gebliebene Autos laut der ADAC-Pressestelle weiterfahren, wenn ein Pannenhelfer vor Ort war.

Dormann fährt ruhig, teils mit 90 km/h auf der Autobahn, wird hin und wieder von Lkw überholt – manche würden ihn als Schnecke bezeichnen. Dabei kann der Pannenfahrer durchaus schneller, er ist als junger Erwachsener beispielsweise Stockcar-Rennen gefahren. Aber in seinem Job will der ADAC-Fahrer immer spontan reagieren können, wenn er am Straßenrand eine Panne ausmacht.

Dormann ist ein gelassener Fahrer. Wenn er während der Fahrt etwas erzählt, ist seine Stimme ruhig. Er fährt nach Möglichkeit lieber entlang der Mosel statt auf der Autobahn: „Stress macht mir keiner“, ist ein Satz, der während dem fast achtstündigen Einsatz immer wieder fällt.

i Er hat stets den Standstreifen im Blick, Marc Dormann ist wie ein Sheriff auf der Straße. Er fährt besonnen, um auch spontan reagieren zu können. Michael Illjes

Dormann ist viel auf Landstraßen unterwegs, muss in der ländlichen Region große Strecken zurücklegen – von Einsatzort zu Einsatzort sind es nicht selten Fahrtwege von einer Stunde. Der Alltag des Pannenhelfers folgt dabei keinem Takt, sondern eher dem Zufall – oder dem Pech anderer. Der ADAC-Fahrer nimmt es gelassen. Mit einer „Mal-schauen-was-wird-Mentalität“ fährt er gut. Improvisation statt Protokoll, Intuition statt Anleitung. Fast immer hat er eine zündende Idee, was in seinem Job auch wörtlich zu verstehen ist.

Düstere Ferndiagnose – der ADAC-Engel kann trotzdem helfen

Dormann biegt in die Stadt Cochem ein. Ein junges Paar hat ihn von dort aus zu Hilfe gerufen, sie sind am Abend zuvor auf der Moselstraße im Stadtzentrum liegen geblieben und mussten den Wagen zu einem nahe gelegenen Parkplatz schieben. Der Vater des Fahrers ist selbst Kfz-Meister, stellt eine düstere Ferndiagnose. Zum Glück wollen Christian Schlingschröder und Judith Ostermann sowieso einen Kurzurlaub in dem malerischen Städtchen machen, aber wie sie nach Hause kommen sollen, das wissen sie noch nicht.

i Der Stecker ist durchgekokelt, daher muss der Pannenhelfer eine Ersatzkonstruktion bauen. Michael Illjes

Der Helfer steigt aus, fragt, wie es zu der Panne kam, und inspiziert den Motorraum. Die Ursache ist schnell gefunden: Ein Stecker und eine Sicherung sind durchgekokelt, die Batterie ist ausgefallen. Dormann baut eine Ersatzkonstruktion, die zwar nach eigenen Aussagen keinen Schönheitspreis gewinne, aber ihren Job tue. Mit einer Feile wird der Stecker wieder glattgerieben, der ADAC-Fahrer ist zuversichtlich, dass die beiden so ihren Heimweg wieder antreten können.

Judith Ostermann zeigt sich erleichtert: „Wir dachten, das Auto muss in die Werkstatt und wir müssen mit dem Zug nach Hause.“ Der Pannenhelfer ist stolz, auch dieses Auto wieder ans Laufen gekriegt zu haben: „Ich versuche, das mit Ruhe zu machen. Viele denken, das lohnt sich nicht, aber ich bin ja schon ein alter Hase.“ Für den alten Hasen ist nach sechs Einsätzen Schluss, das Wochenende steht bevor.

Für das ADAC-Team in Koblenz/Trier des ADAC werden ab dem Herbst wieder neue Stellen ausgeschrieben.