Ein eCall sorgte am Montag, 18. August, für einen Sirenenalarm in Cochem. Der automatisierte Notruf rettet im Ernstfall Leben, wenn Fahrzeuginsassen nicht mehr selbst die 112 wählen können. Doch wie funktioniert er und wie oft kommt es zu Einsätzen?

Feuerwehr und Polizei Cochem erreichte am Montagmittag ein sogenannter eCall. Die Einsatzkräfte rückten aus und fanden in der Endert einen harmlosen Unfall mit Blechschaden vor. Doch was genau ist ein eCall und wie häufig kommt es zu einem solch automatisierten Notruf?

Sobald es bei einem schweren Verkehrsunfall zu einem Aufprall kommt, wird der Airbag im Fahrzeug ausgelöst. Christian Schmidt, Leiter für Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein, erklärt: „Bei einem solchen Unfall setzt das Fahrzeug über den eCall einen Notruf an die Rettungsstelle ab, die sich sogleich über die Sprechanlage meldet.“ Falls es den Insassen nicht mehr möglich ist, zu antworten, werden automatisch die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Notarzt alarmiert.

Der Vorteil vom eCall ist, dass er auch Fahrzeuginformationen wie den Zeitpunkt des Unfalls, den Standort des Fahrzeuges und sogar die Anzahl der Insassen über den Mobilfunk übermittelt. Dadurch sind die Rettungskräfte schnell vor Ort und es geht keine Zeit verloren. „Wenn die Insassen schwer verletzt sind, kann der eCall im Notfall Leben retten“, berichtet Schmidt. Problematisch wird es nur in einem Funkloch, da kann auch der eCall keine Verbindung zu der Notrufnummer herstellen.

Polizeieinsätze aufgrund von eCalls

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem liegt die Zahl der Einsätze durch den automatisierten Notruf in diesem Jahr bisher im einstelligen Bereich. In Einzelfällen kam es auch zu Fehlbedienungen der Notruftaste. Bei der Polizeiinspektion Zell sieht es ähnlich aus: Auch hier kommt es nur selten zu eCalls. Wenn überhaupt, liegen im Einsatzgebiet nur Einzelfälle vor.

Während die Polizei im Kreis Cochem-Zell nur zu vereinzelten eCall-Einsätzen gerufen wird, kommt es in den bayerischen Leitstellen täglich zu vermehrten automatisierten Notrufen. Das geht aus einem Bericht des Bayerischen Rundfunks hervor. Besonders belastend sind für die Leitstellen die Fehlalarme durch eCalls, wobei die Quote dort auf über 90 Prozent geschätzt wird.