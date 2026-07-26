Weinfest in St. Aldegund Ein Dorf, drei Weinmajestäten und eine große Tradition Winfried Simon 26.07.2026, 12:01 Uhr

i Weinkönigin Henrike mit ihren Weinprinzessinnen Emma Stölting und Finja Hermann. Die drei jungen Frauen wechseln sich in den Rollen als Weinkönigin und Weinprinzessin ab. Winfried Simon. RZ

St. Aldegund muss sich um seinen Wein-Nachwuchs keine Sorgen machen. Drei 18-jährige Frauen übernehmen nacheinander die Rolle der Weinkönigin – und halten damit eine besondere Tradition lebendig. Beim Weinfest wurde nun Henrike Treis gekrönt.

Sie sind alle 18 Jahre jung, sie sind St. Aldegunder Gewächse, und sie wechseln sich in den Rollen als Weinkönigin und Weinprinzessin ab. In diesem Jahr trägt Henrike Treis die Krone, ihre Vorgängerin im Amt, Finja Hermann, tritt einen Schritt zurück und ist nun Weinprinzessin.







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