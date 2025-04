Der Frühling ist längst da, und Ostern kann kommen. Die Dörfer und kleinen Städte in der Region haben sich für die Gäste herausgeputzt, Bäume und Sträucher blühen, und am Sonntag vor dem großen Fest kann man in Zell gemütlich durchs Städtchen bummeln und das ein oder andere fürs Osterfest, wenn die Familie zusammenkommt, besorgen. Der Zeller Ostermarkt, gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag und Ausstellung heimischer Künstler, lockte bei angenehmen Temperaturen zahlreiche Besucher in die Schwarze-Katz-Stadt.

Schicke Autos waren zu bewundern, Handwerkskunst war zu sehen und zu kaufen, kleine Leckereien von der Bratwurst über Frühlingsrollen oder heiße Waffeln wirkten dem kleinen und auch größerem Hunger entgegen. Wer darauf Appetit hatt, konnte sich eine Spezial-Salami, verfeinert mit Paprika, Pfeffer oder Steinpilzen, mit nach Hause nehmen.

i Eien Familie aus Dänemark vor dem österlich geschmückten Schwarze-Katz-Brunnen. Winfried Simon. RZ

Und natürlich fehlte es auch nicht an einem guten Angebot an Zeller Weinen. Kurzum: Gut gelaunt flanierten die Besucher über die Schloßstraße und Balduinstraße und hörten sich am Schwarze-Katz-Brunnen Livemusik an, gespielt von der Schulband der IGS Zell.

Die Autohäuser Klaus aus Zell, Dambach aus Altlay und Kerstenholz aus Enkirch waren mit neuen Modellen vor Ort – Auto-Klaus zusätzlich noch mit Fahrrädern und E-Bikes. Die Firma Auto-Klaus hat ihr Geschäftsmodell kürzlich umgestellt und ist nicht mehr Vertragshändler für Fiat und Alfa, sondern bietet nun Gebrauchtwagen und Jahreswagen fast aller Automarken an.

i Heimische Künstler zeigen im Rathauskeller ihre Werke. Winfried Simon. RZ

In der Balduinstraße präsentierte ein Kunsthandwerker Holzschnitzereien an – vom kleinen Osterhasen bis zur Designerlampe. Keramik und Tonkunst waren ebenso zu bewundern wie Flecht-Kunst aus Litauen. Die Kränze bestehen aus ausgewählten Gräsern, Blumen und Kräutern aus der Region und werden in Handarbeit geflochten.

Ein Rentner aus Ernst stellt Schalen, Eierbecher, Salz- und Pfefferstreuer sowie Deko-Artikel aus Holz her. Dabei verwendet er einheimische Hölzer von Obstbäumen wie Kirsche, Apfel, Mirabelle – ebenso von Nuss und Eibe. Alle Gegenstände haben eine eigene und für das jeweilige Gehölz typische Maserung.

i Ostereierfärben macht immer Spaß. Vera Brichka und Veronika Bervza nehmen das Angebot beim Zeller Ostermarkt gerne an. Winfried Simon. RZ

Handgemalte Karten, Edelsteinarmbänder und andere Schmuckstücke fanden ihre Käufer, ebenso österliche Präsente und Souvenirs sowie ganz individuell hergestellte Taschen. Der Ruderverein Zell hatte vor dem Rathaus zwei Ruder-Ergometer platziert, an dem vor allem Kinder ihre Kraft und Ausdauer bewiesen. Mit dem Ergometer werden die Bewegungsabläufe in einem Ruderboot an Land simuliert. Lena Goeres und Claudia Freundlieb zeigten den Jungen und Mädchen, wie es geht, und freuten sich über das große Interesse. Wer weiß, vielleicht saß hier das eine oder andere Nachwuchstalent für den Verein im Boot.

Im Keller des Rathauses stellten sechs Künstler und Künstlerinnen aus der Region ihre Werke vor – Aquarelle, Bilder in Spachteltechnik, Ölgemälde und Skulpturen aus Holz. Einst lag ein Stück Holz irgendwo unbeachtet am Wegesrand, der Künstler hat es bearbeitet, und es entstand zum Beispiel ein Kunstobjekt namens Elefant, Kranich oder Schlange. Die kleinen Besucher konnten am mit bunten Ostereiern wunderschön dekorierten Schwarze-Katz-Brunnen Ostereier färben und marmorieren – ein Angebot der Stadt, das gerne von den Kindern angenommen wurde.

i Kraft und Ausdauer kann man am Ruder-Ergometer des Zeller Rudervereins beweisen. Winfried Simon. RZ

Mit dem Ostermarkt haben der Gewerbeverein und das Stadtmarketing Zell erfolgreich die nun beginnende Saison in der Moselstadt eingeläutet. Weitere Veranstaltungen demnächst in Zell sind die Monster-Truck-Show am Ostersonntag, 20. April, ab 14 Uhr auf dem Globus-Parkplatz in Zell-Barl, das Ostereierschießen der Zeller Schützengesellschaft am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag und die Weinkulturnacht am Samstag, 26. April, ab 17 Uhr im Rathaus.