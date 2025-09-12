Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz reagiert mit einer ausführlichen Begründung auf den Eilantrag des Arztes Jürgen Adler aus Blankenrath, der um die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell fürchtet und juristische Schritte ergriffen hat.

Der Eilrechtsschutzantrag des Arztes Jürgen Adler aus Blankenrath gegen die Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell ist erfolglos. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz (Beschluss vom 4. September 2025, Aktenzeichen: 7 B 10795/25.OVG).

In einer Pressemitteilung, in der Adler nicht namentlich genannt wird, teilt das Oberverwaltungsgericht mit: Eine Privatperson aus dem Kreis Cochem-Zell beantragte Anfang Juni beim Verwaltungsgericht Koblenz, im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig festzustellen, dass bei der geplanten Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell zum 30. Juni 2025 keine ausreichende Notfallversorgung für ihn mehr bestehe. Mit Beschluss vom 26. Juni 2025 lehnte das Verwaltungsgericht den Antrag ab.

i Jürgen Adler war 36 Jahre lang als Notarzt im Kreis Cochem-Zell unterwegs. Dieter Junker

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde des Mediziners wies das Oberverwaltungsgericht zurück. Zur Begründung heißt es unter anderem: „Aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, wonach jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit habe, folge zwar eine objektivrechtliche Schutzpflicht des Staates. Bei der Erfüllung ihrer Schutzpflichten komme den staatlichen Stellen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedoch ein erheblicher Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. Eine Schutzpflichtverletzung könne daher nur dann festgestellt werden, wenn Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen worden seien, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich seien, das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückblieben. Es sei weder dargetan noch ersichtlich, dass dies nach Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell der Fall sei.“

Das Oberverwaltungsgericht verweist im Weiteren auf die Begründung der ersten Instanz, des Verwaltungsgerichtes Koblenz. Dieses habe bereits zutreffend ausgeführt, dass dem Antragsteller in Simmern ein Krankenhaus mit einer Basis-Notfallversorgung zur Verfügung stehe, das er in circa 25 Minuten mit dem Wagen erreichen könne. Weiterhin befinde sich in einer Entfernung von circa 30 Minuten das Krankenhaus in Cochem, welches ebenfalls über eine Notaufnahme verfüge. Diese Notfallversorgung werde ergänzt durch das ambulante Gesundheitszentrum in Zell. Außerdem stehe eine Versorgung von Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten durch das Krankenhaus in Wittlich zur Verfügung, bei dem eine zertifizierte Stroke Unit vorhanden sei und sowohl Schlaganfälle als auch kardiologische Notfälle häufig behandelt würden.

Zu weit zum Krankenhaus in Wittlich?

Ohne Erfolg machte der Blankenrather Mediziner geltend, es bestehe nach der Schließung des Klinikums in Zell für ihn keine ausreichende Notfallversorgung mehr – insbesondere bei einem Verdacht auf Schlaganfall. Er argumentierte damit, dass die Krankenhäuser in Simmern und Cochem ebenso wie das ambulante Gesundheitszentrum in Zell über keine Stroke Unit für Schlaganfallpatienten verfügen und dass das Krankenhaus in Wittlich für ihn als Hunsrücker nur mit einer Fahrzeit von etwa 47 bis 60 Minuten zu erreichen sei. Wie sich aus dem Eckpunktepapier 2016 zur notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung ergebe, dürfe die maximale Fahrzeit bei einem medizinischen Notfall wie Schlaganfall und Herzinfarkt indes nur 30 Minuten dauern.

Hierzu teilt das Gericht mit: „Das vom Antragsteller angeführte Eckpunktepapier 2016 zur notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung definiert lediglich Ziele, die als Grundlage für Strukturanforderungen dienen, und Empfehlungen zur Strukturplanung. Es definiert hingegen nicht das zum Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit verfassungsrechtlich gebotene Mindestmaß an staatlichen Vorkehrungen für die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung, insbesondere bei Verdacht auf einen akuten Schlaganfall oder Herzinfarkt.“

Es werde in diesem Eckpunktepapier zwar empfohlen, dass bei Schlaganfallpatienten die sogenannte Prähospitalzeit vom Anruf in der Leitstelle bis zum Eintreffen im Krankenhaus so kurz wie möglich – maximal 60 Minuten – sein sollte und die Zielklinik über eine zertifizierte Stroke Unit verfügen sollte. Es lasse sich ihm jedoch nicht entnehmen, dass in einer Region, in der im Einzelfall je nach Lage des Wohnortes bei Verdacht auf einen akuten Schlaganfall in der wünschenswerten Prähospitalzeit von 60 Minuten lediglich ein Krankenhaus ohne Stroke Unit, aber nicht das wünschenswerte Zielkrankenhaus mit einer Stroke Unit zu erreichen sein sollte.

Jürgen Adler war 36 Jahre lang als Notarzt im Kreis Cochem-Zell unterwegs. Auch als er seine Hausarztpraxis in Blankenrath 2014 schloss, blieb er trotzdem weiter als Notarzt im Einsatz – mit bis zu 450 Einsätzen im Jahr. Im Sommer 2021 kündigte er im Alter von 71 Jahren den Vertrag als Notarzt.