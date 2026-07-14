Wie konnte das Heizöl bei Zell in die Mosel gelangen? Und was sind die Folgen für die Tier- und Pflanzenarten? Unsere Redaktion hat Experten gefragt, die erklärten, warum eine solche Verunreinigung eigentlich nicht passieren kann.
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Zell. Ein technischer Defekt mit weitreichenden Folgen: In der vergangenen Woche gelangten unterhalb der Fußgängerbrücke in Zell große Mengen Heizöl in die Mosel. Nach Information unserer Redaktion war eine Heizungsanlage in einem Hotel Auslöser des Vorfalls.