Heizöl in der Mosel „Eigentlich kann so etwas gar nicht passieren“ Enni Schawo 14.07.2026, 11:30 Uhr

i Das Heizöl bildet auf der Mosel einen dünnen Film - von der Brücke aus ist er fast nicht zu sehen. Birgit Pielen

Wie konnte das Heizöl bei Zell in die Mosel gelangen? Und was sind die Folgen für die Tier- und Pflanzenarten? Unsere Redaktion hat Experten gefragt, die erklärten, warum eine solche Verunreinigung eigentlich nicht passieren kann.

Zell. Ein technischer Defekt mit weitreichenden Folgen: In der vergangenen Woche gelangten unterhalb der Fußgängerbrücke in Zell große Mengen Heizöl in die Mosel. Nach Information unserer Redaktion war eine Heizungsanlage in einem Hotel Auslöser des Vorfalls.







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