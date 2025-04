Vom 20. bis 22. Mai möchten sich Sportler und Sportlerinnen mit geistiger Einschränkung in Mainz bei den Landesspielen von Special Olympics Rheinland-Pfalz messen. 14 Jugendliche aus der Leichtathletik-AG der Förderschule St. Martin Düngenheim werden dabei sein. Um bei den Wettbewerben mit guten Leistungen glänzen zu können, trainieren sie derzeit in den Disziplinen 100-Meter-Sprint, 400-Meter-Lauf, Weitsprung, Weitwurf, Kugelstoßen und 400-Meter-Staffellauf. Unsere Zeitung hat die Athletinnen und Athleten sowie ihre Trainerin besucht.

Einmal in der Woche steigt die Gruppe mit Trainerin Ulrike Gerhards in den Kleinbus, um zur Sportanlage Kaisersesch zu fahren. Eine Stunde haben die Jungen und Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren Zeit, um sich fit für den Olympia-Wettbewerb zu machen. Dabei muss jede Minute genutzt werden, sodass die Trainerin, die von zwei Lehrkräften unterstützt wird, ihre Schützlinge immer wieder neu motivieren muss. „Los Leute, bewegt euch oder braucht ihr ein Auto?“, ruft sie einigen Jungs zu, die auf dem kurzen Weg vom Bus zum Sportplatz einen gemächlichen „Trödelgang“ eingelegt haben.

i Die Trainerin Ulrike Gerhards zeigt die richtige Körperhaltung beim Kugelstoßen. Meier Brigitte

„Sie lernen Disziplin und Durchhaltevermögen, und die Freude über den Erfolg stärkt das Selbstbewusstsein. Sie lernen aber auch, verlieren zu können.“

Trainerin Ulrike Gerhards

Streng und konsequent muss die Trainerin auch sein, denn der kommende Wettbewerb ist keine Spielerei, sondern verlangt echte sportliche Leistungen innerhalb der Möglichkeiten der Teilnehmenden, und das ist anstrengend. Damit die Sportler und Sportlerinnen ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen, brauchen sie Unterstützung, Anleitung und vor allem viel Lob beim Training.

Jede Verbesserung wird bejubelt – und sie motiviert

Und das bekommt jeder Einzelne reichlich von Ulrike Gerhards. Jede schnellere Sekunde beim Sprint, und jeder Zentimeter Steigerung beim Weitsprung und beim Werfen wird bejubelt, was die Jugendlichen motiviert, noch besser zu werden. Die Sportlehrerin wertet das Training vor den Wettkämpfen nicht nur als Sportförderung für den Körper, sondern auch als pädagogische Maßnahme für die Jugendlichen mit Beeinträchtigung: „Sie lernen Disziplin und Durchhaltevermögen, und die Freude über den Erfolg stärkt das Selbstbewusstsein. Sie lernen aber auch, verlieren zu können.“

Hoch motiviert sind die St. Martin-Schüler und Schülerinnen allemal. Sie trainieren in Gruppen ihre jeweiligen Disziplinen. Ulrike Gerhards und ihre Helfer haben alle Hände voll zu tun, damit das Training nicht ins Stocken kommt. Die Jungen und Mädchen laufen tapfer ihre Runden, steigern ihr Tempo, wenn sie angefeuert werden und strahlen übers verschwitzte Gesicht, wenn sie gelobt werden.

i Die Übergabe beim Staffellauf muss geübt werden. Meier Brigitte

Zuvor mitgeteilte Leistungswerte sollen faire Bedingungen schaffen

St. Martin ist schon mehrmals mit Mannschaften bei den Special Olympics angetreten. Ulrike Gerhards freut sich auf den Wettbewerb in Mainz: „Das ist immer ein tolles Erlebnis für uns alle.“ Wie bei allen olympischen Spielen sind die Eröffnungs- und die Abschlussfeier Höhepunkte der sportlichen Veranstaltung. Vor Beginn der Wettkämpfe werden die Teilnehmenden nach den zuvor mitgeteilten Leistungswerten in Gruppen mit jeweils gleichem sportlichen Niveau eingeteilt, um faire Bedingungen für alle zu schaffen.

Nur Menschen mit einer geistigen Behinderung dürfen als Athletin oder Athlet bei Special Olympics an den Start gehen. Die Zulassungsbedingungen sind in den allgemeinen Regeln von Special Olympics festgelegt. Darin steht unter anderem auch, dass alle Menschen mit geistiger Behinderung Sport machen und an Wettbewerben teilnehmen können. Durch den Sport sollen Menschen mit geistiger Behinderung mehr Anerkennung und Selbstbewusstsein erhalten und besser an der Gesellschaft teilhaben. Eine Teilnahmeberechtigung an offiziellen Special-Olympics-Wettbewerben besteht ab einem Alter von acht Jahren auf Landes- und nationaler Ebene, ab 15 Jahren auf internationaler Ebene.

Mainz freut sich auf die Spiele

Bei den Special Olympics Rheinland-Pfalz sind die unterschiedlichsten Sportarten vertreten. Außer in der Leichtathletik treten die Athletinnen und Athleten beispielsweise in den Sportarten Basketball, Bowling, Fußball, Judo, Kanufahren, Klettern oder Reiten gegeneinander an. Der entsprechenden Webseite zufolge freuen sich der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase und Bürgermeister Günter Beck sehr, dass Mainz Gastgeber der Wettkämpfe ist, die vom 20. bis 22. Mai ist: „Wir blicken voller Vorfreude auf drei Tage voller spannender Wettbewerbe, unvergesslicher Begegnungen und dem besonderen Special Olympics-Gefühl in 2025.“ Wer noch mehr über die Spiele erfahren möchte, wird im Internet fündig unter www.specialolympics.de. Dort lässt sich über das Menü der Landesverband Rheinland-Pfalz auswählen. dad