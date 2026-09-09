Eifeler Kleiderbörse: Findet man auch edle Stücke?
Klingt gut: Menschen geben gute gebrauchte Kleidung ab, und andere kaufen sie für kleines Geld. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn es gibt auch Schattenseiten für Kleiderbörsen.
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Hosen oder Hemden, die zu eng oder zu weit geworden sind; Kleidung, die man im vergangenen Jahr nicht einmal angezogen hat; Einzelteile, die zu keinem anderen Kleidungsstück passen, oder Kleidung, die nicht mehr zum Lebensstil passt – die Liste der Kleidungsstücke, die aussortiert werden, lässt sich noch verlängern.