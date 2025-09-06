Nach 32 Jahren wird Ruth Hansen ihre Praxis in Darscheid bei Daun schließen. Ihr fällt dieser Schritt deutlich leichter als gedacht – und das aus einem bestimmten Grund.

Darscheid. Einer erst kürzlich veröffentlichten Forsa-Umfrage zufolge sind 47 Prozent, also fast die Hälfte, der Deutschen unzufrieden mit dem Gesundheitssystem. Trotz steigender Krankenkassenbeiträge fühlen sie sich schlechter versorgt, beispielsweise, weil es inzwischen für einen Kassenpatienten unmöglich geworden ist, zeitnah einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen.

„Was nutzt mir ein Termin in mehreren Monaten, wenn ich die Beschwerden doch jetzt habe“, fragen zahlreiche Patienten. Sie fühlen sich alleingelassen und geben die Schuld dafür den Ärzten.

Was sie allerdings nicht wissen, ist, dass viele niedergelassene Ärzte über diese Situation Bescheid wissen und selbst darunter leiden. So sagt die erfahrene Hausärztin Ruth Hansen: „Ich habe einst meinen Beruf erlernt, um Menschen zu helfen und merke nun, dass ich meinen eigenen Ansprüchen und den Bedürfnissen meiner Patienten nicht mehr gerecht werden kann. Verordnungen, Statistiken und Bürokratie lassen das nicht mehr zu.“

Seit einigen Jahren werden immer mehr Stimmen laut, die die herrschenden Zustände kritisieren. Das Deutsche Ärzteblatt wies bereits 2017 darauf hin, dass die Kassenärztliche Vereinigung, kurz KV, zwar davon ausgehe, die ärztliche Versorgung sicherstellen zu können, dafür aber keine Garantie geben könne.

Ärztin Ruth Hansen: Das Gesundheitssystem hat sie mürbegemacht

Doch trotz alledem schließt Ruth Hansen ihre Praxis in Darscheid. Sie ist 67 Jahre alt und hat damit das Alter erreicht, in dem das Arbeitsleben rechtmäßig endet. Doch sie könnte theoretisch noch weiter praktizieren. „Ich wurde gefragt, ob ich als angestellte Ärztin weitermachen will, aber ich bin es leid,“ erklärt sie mit fester Stimme.

Sie ist eine gestandene Frau mit Präsenz, hat ihre Wurzeln in der Gegend und redet niemandem nach dem Mund. Und doch hätten die Zustände im deutschen Gesundheitssystem sie mürbegemacht: „Ich wache nachts auf aus Angst vor Regressen, Klagen, Leitlinien und weil mir Patientengeschichten nahegehen.“

Sie meint damit unter anderem Geschichten, in denen der Facharzttermin für einen Patienten zu spät kam. Auch die Hotline 116117, an die Patienten sich unter anderem wenden können, wenn sie keinen Termin bei einem Facharzt bekommen, konnte in diesem Fall nicht weiterhelfen. Woher sollen die Termine auch kommen, wenn es zu wenig Kapazitäten gibt?

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt, aber ich will nicht mehr gezwungen werden, Dinge zu tun, hinter denen ich nicht stehe. Die Menschen sind zu Nummern geworden“, sagt Ruth Hansen. Das Versorgungssystem, in dem es um den Menschen ginge, habe den Bezug zum Menschen verloren.

Noch offener spricht die 40-jährige Landärztin Dr. Laura Dalhaus aus dem nordrhein-westfälischen Borken über die Missstände im deutschen Gesundheitssystem. Ihrer Meinung nach bricht die Gesundheitsversorgung im Land gänzlich zusammen. Darüber hat sie sogar mehrere Bücher geschrieben, unter anderem mit dem Titel „Medizin zwischen Moral und Moneten – Wie eine Hausärztin das Gesundheitssystem erlebt und was sich ändern muss“.

Außerdem hat sie ihren eigenen Podcast „5 minus – Das Gesundheitssystem verfehlt das Klassenziel“. Hier fordert sie eindringlich eine sinnvolle Reform des Gesundheitssystems. Selbst im WDR ist sie schon aufgetreten, um den Handlungsbedarf publik zu machen.

Hausarztpraxis in Darscheid: Kein Nachfolger für Dr. Ruth Hansen gefunden

So laut wie Dr. Laura Dalhaus ist Ruth Hansen nicht. Fragt man sie, ob sie, wie vor 32 Jahren, noch einmal ihre eigene Praxis eröffnen würde, kann sie das nicht beantworten. Sie sagt: „Es ist heutzutage viel einfacher, als angestellter Arzt zu arbeiten. Man hat weniger Verantwortung, weniger Sorgen, geregelte Arbeitszeiten, Urlaubstage und darf auch mal selbst krank werden.“

Dass sie keinen Nachfolger finden konnte, wundert sie dementsprechend auch nicht. Selbst die zahlreichen finanziellen Fördermöglichkeiten, die die KV Rheinland-Pfalz anbietet, und das Förderprogramm zur hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz konnten scheinbar keine Überzeugungsarbeit leisten und keinen Arzt anlocken, der Ruth Hansen ablösen möchte. Und so schließt sie am 30. September zum letzten Mal die Tür ihrer Praxis.

Wie geht es nun weiter? Das Haus, in dem sich ihre Praxis noch befindet, werde sie verkaufen, und ein Teil ihrer Patienten habe sich bereits einen neuen Hausarzt in der Umgebung gesucht, erklärt die Allgemeinmedizinerin. Patienten können sich zudem an die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im Umkreis wenden und werden dort als neue Patienten aufgenommen. Ihre Akte können sie noch bis Ende September bei Ruth Hansen in Darscheid abholen.