Rätsel um den Kalvarienberg Eifeler Autor schreibt Roman über Prümer Katastrophe 25.08.2026, 08:00 Uhr

i Die Kalvarienberg-Katastrophe in Prüm 1949: Die Ursache der Explosion wurde nie geklärt, die Folgen waren furchtbar. Kaspar Thürwächter

Der Eifeler Schriftsteller kehrt mit seinem neuen Roman „Holunderholz“ in seine Geburtsstadt zurück. Zur Explosion des Kalvarienbergs vom Juli 1949. Und zum Schreiben, das er beinah aufgegeben hätte.

„Auf einem Bild war eine dichte Staubwolke zu sehen, aufgenommen von einem Höhenrücken. Sie hing unbewegt über dem Tal, als hätte jemand die Zeit angehalten.“ (Norbert Scheuer, „Holunderholz“).Es ist die Staubwolke nach der Prümer Kalvarienberg-Explosion von 1949.







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