Diebstähle aus offenen Autos ereigneten sich jüngst im Raum Zell und in der Eifelregion. Die Polizei beschreibt die große Zahl an unverschlossenen Autos als besorgniserregend.

Zell. Seit voriger Woche werden im Raum Zell vermehrt Diebstähle aus Autos gemeldet, bei denen das Ziel ausschließlich Bargeld war. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Zell vom 4. August hervor. Betroffene Orte seien Zell, Pünderich und Burg, wobei weitere Tatorte nicht ausgeschlossen werden können. Problem: Die Autos waren zu dem Zeitpunkt der Tat alle nicht abgeschlossen. Bisher haben sich noch keine Zeugen bei der Polizei gemeldet. Sie ruft weiterhin dazu auf, sich bei Hinweisen an die Polizei zu wenden, und warnt die Anwohner davor, ihr Auto unverschlossen zu lassen.

Auch die Eifel ist betroffen

Aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Trier von Ende Juli geht hervor, dass es auch in der Eifel zu Diebstählen dieser Art gekommen ist. Zu den betroffenen Ortschaften gehören exemplarisch Klausen, Rivenich, Minderlittgen im Kreis Bernkastel-Wittlich, Wallenborn oder Oberbettingen im Kreis Vulkaneifel. Das Polizeipräsidium spricht von 21 Diebstählen, bei denen die Fahrzeugtüren ohne Beschädigung des Autos geöffnet werden konnten. Die Polizei beschreibt die große Zahl an unverschlossenen Autos als „besorgniserregend“ und „Einladung für Diebe“. Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen ist, ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen in der Region besteht.

Tipps an die Bevölkerung

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, Autos auch bei kurzen Aufenthalten wie etwa beim Einkaufen oder bei einem Arztbesuch abzuschließen. Man sollte keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen lassen und beispielsweise Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und andere Gegenstände aus dem Fahrzeug entfernen. Selbst scheinbar wertlose Dinge würden den Dieben einen Anreiz bieten und Verstecke wie das Handschuhfach seien nicht sicher.

Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt mit einem erhöhten Kräfteeinsatz in den derzeit bekannten Fällen. Außerdem werden verstärkt Präventionsstreifen gefahren. Dabei werden Bürgerbriefe verteilt und an unverschlossen festgestellten Autos ebenfalls Hinweise an die Halter hinterlassen.