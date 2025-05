Viele erfolgreiche Persönlichkeiten der unterschiedlichsten Richtungen werden in der Neuerscheinung „EifelMoselKinder” im Zeller Rhein-Mosel-Verlag vorgestellt. 100 Porträts von Menschen aus der Eifel und von der Mosel zeigen eine großartige Dichte an wissenschaftlichem Können, aber auch von kulturellen Leistungen, die es verdient haben, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt zu werden.

Spitzenkräfte aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Kunst und aus anderen Lebensbereichen – all die im Buch aufgeführten Persönlichkeiten kommen nicht etwas aus großen Städten, sondern aus der Eifel-Mosel-Region. Fundiert werden 100 Menschen vorgestellt. Die Porträts selbst beruhen auf einer Serie, die von dem Autor seit dem Jahr 2007 in der inzwischen eingestellten Eifel-Mosel-Zeitung publiziert wurde. Damit die 100 Porträts einem möglichst großen Leserkreis zugänglich gemacht werden können, entstand das Buch.

Mario Adorf aus Mayen muss genannt werden

Hermann Simon, der Verfasser des Buches, machte schließlich die überwältigende Erfahrung eines sehr positiven Echos auf die Veröffentlichung. Es fällt daher sehr schwer, einzelne Porträts herauszupicken und andere wiederum nicht zu erwähnen, obwohl sie es alle redlich verdient hätten. Natürlich muss an erster Stelle – nicht nur von seinem Namen her – der große Schauspieler und Schriftsteller Mario Adorf aus Mayen genannt werden, der nicht nur weltweit bekannt ist, sondern auch seiner Heimatstadt und der gesamten Region große Ehre einbrachte.

Es soll nur noch der große Wissenschaftler Karl Jakobs aus dem verschlafenen Eifeldörfchen Retterath (Kreis Vulkaneifel) genannt werden, der die Grundlagenforschung am Genfer Forschungszentrum Cern voranbringen will. Im Verbund mit dem Astrophysiker Wolfgang Steffen aus Herforst (Eifelkreis Bitburg-Prüm) leistet er Großartiges in der Wissenschaft. Die kurzen Zeilen sollen genügen, um den Leser neugierig zu machen auf das im Zeller Rhein-Mosel-Verlage erschienene Buch „EifelMoselKinder“.