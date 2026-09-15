Begegnungsfest in Düngenheim Eifel hat die erste integrative Jugendfeuerwehr im Land Brigitte Meier 15.09.2026, 12:00 Uhr

i Bei St. Martin Düngenheim wurde eine integrative Jugendfeuerwehr gegründet. Ramona Blank

In Düngenheim, Kaisersesch und Ulmen stehen die Einrichtungen von St. Martin seit Jahrzehnten für gelebte Inklusion, sind zudem ein wichtiger Arbeitgeber. Der 6. runde Geburtstag wurde groß gefeiert, es gibt nun auch eine integrative Jugendfeuerwehr.

Drei Tage – also ein ganzes Wochenende – feierte St. Martin in diesem Jahr das Spiel- und Begegnungsfest in Düngenheim. Grund für das ausgedehnte Fest war das 60-jährige Bestehen der Einrichtung. Das große Programm hatte dann auch viel zu bieten.







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