Soziale Initiativen in Zell Ehrenamtler wollen Lücken mit neuen Projekten füllen 07.11.2025, 08:58 Uhr

i Soziale Projekte wie der Spielenachmittag haben sich in der Moselstadt Zell mittlerweile etabliert. Nun wollen sie weitere ehrenamtliche Angebote entwickeln. Sven Hoppe/dpa. picture alliance/dpa

An sozialen Projekten fehlt es in Zell sicherlich nicht. Und damit das in Zukunft auch so bleibt, trafen sich die Bürger, um neue Angebote zu entwickeln. Dabei kam den Ehrenamtlern die ein oder andere Idee, die es nun gilt, umzusetzen.

Spielenachmittage, Kleiderspendenaktionen und Geburtstagsbesuche – das sind nur ein paar Beispiele für soziale Projekte, in denen sich die Bürger der Moselstadt Zell eheramtlich engagieren. Damit dieses Für- und Miteinander weiterhin bestehen bleibt, kamen rund 25 Bürger der Stadt Zell sowie der Stadtteile zu einem Informations- und Gesprächsabend in der Stadthalle zusammen, um neue Ideen für soziale Ehrenamtsprojekte zu entwickeln.







