Die Preise für fossile Brennstoffe erreichen gerade Höchststände. Susanne und Peter Zenz setzen deshalb auf Selbstversorgung in Sachen Energiegewinnung. Das Paar lebt nahezu autark auf dem Pfalzerhof in Valwig.
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Wer Susanne und Peter Zenz auf dem Pfalzerhof in Valwigerberg besucht, trifft auf eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft: Drei Schäferhunde, Alpakas, Fische, Schildkröten, Hühner und eine kleine Herde Wildpferde gehören zum Hofleben dazu. Doch nicht nur das macht den weitläufigen Hof zu einem besonderen Ort.