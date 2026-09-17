Nachhaltig Wohnen
Ehepaar aus Valwigerberg lebt im Einklang mit der Natur
Auf dem Außengelände rund um den Pfalzerhof wachsen Obst und Gemüse. Es gibt hier auch eine Schilfkläranlage, in der Brauchwasse
Auf dem Außengelände rund um den Pfalzerhof wachsen Obst und Gemüse. Es gibt hier auch eine Schilfkläranlage, in der Brauchwasser gereinigt wird.
Ulrike Platten-Wirtz

Die Preise für fossile Brennstoffe erreichen gerade Höchststände. Susanne und Peter Zenz setzen deshalb auf Selbstversorgung in Sachen Energiegewinnung. Das Paar lebt nahezu autark auf dem Pfalzerhof in Valwig. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer Susanne und Peter Zenz auf dem Pfalzerhof in Valwigerberg besucht, trifft auf eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft: Drei Schäferhunde, Alpakas, Fische, Schildkröten, Hühner und eine kleine Herde Wildpferde gehören zum Hofleben dazu. Doch nicht nur das macht den weitläufigen Hof zu einem besonderen Ort.
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