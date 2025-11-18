Ehemals jüngster Bürgermeister des Landes verstorben

Er war einst der jüngste Bürgermeister des Landes Rheinland-Pfalz, führte 37 Jahre die Verwaltung in Cochem. Nun ist Heinz Escher im Alter von 88 Jahren verstorben. Unsere Redaktion blickt auf das Leben eines Mannes zurück, der die Region prägte.
Die Verbandsgemeinde Cochem und der Kreis Cochem-Zell trauern um ihren früheren Bürgermeister Heinz Escher, der nun im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Heinz Escher stand 37 Jahre an der Verwaltungsspitze des Amtes und der Verbandsgemeinde, daneben engagierte er sich auch ehrenamtlich in vielfältiger Weise im Kreis Cochem-Zell.