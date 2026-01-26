Im romantischen Thalveldenz liegt das frühere Kinderheim samt ehemaliger Mühle. Die Wohngruppen sind aus dem teils jahrhundertealten Gebäude ausgezogen, das auf einen Käufer wartet.
Veldenz. Ein Altbau, um 1900 erbaut, eine rund 300 Jahre alte Mühle, Pferdestallungen und eine Reithalle, in einem Seitental der Mosel gelegen: Ja, hier ist Raum für so manchen romantischen Wohntraum.Das ehemalige Kinderheim in Thalveldenz gehört wohl zu den ungewöhnlichsten Immobilien, die derzeit in der Region auf dem Markt sind.