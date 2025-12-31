Ediger-Eller siegt bei „Unser Dorf hat Zukunft“

Wie bleiben ländliche Räume lebenswert? Ediger-Eller zeigte 2025, wie es geht – und holte Gold bei „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ediger-Eller hat 2025 den Landessieg im Wettbewerb „Unser Dort hat Zukunft“ geholt. Die Moselgemeinde wird damit im kommenden Jahr Rheinland-Pfalz beim Bundesentscheid vertreten.

Ediger-Eller stehe in eindrucksvoller Weise für das, was den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz stark und lebenswert mache: Gemeinschaftssinn, Innovationskraft und tief verwurzelte Verantwortung für die eigene Heimat.