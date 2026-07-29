TuS Edegra erweitert Angebot Ediger-Eller bekommt eine neue Boccia-Anlage Dieter Junker 29.07.2026, 10:00 Uhr

i Sie freuen sich auf die neue Boccia-Anlage in Ediger-Eller: TuS-Vorsitzender Marc Kranz (links) und TuS-Geschäftsführer Stefan Andre. Dieter Junker

Wer sich gern gemeinsam mit Gleichgesinnten sportlich betätigt, kann sich auf das neue Angebot des TuS Edegra in Ediger-Eller freuen. Nahe der Bürgerhalle entsteht eine Boccia-Anlage. Die TuS-Verantwortlichen stellen die Pläne vor.

Der TuS Edegra Ediger-Eller wird bald ein neues Angebot im Breitensport bereithalten. In der Nähe der Bürgerhalle und der Schule entsteht in dem Moselort ein neues Boccia-Feld, im September soll die Anlage als Ort der Begegnung für alle Menschen eröffnet werden.







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