Wer sich gern gemeinsam mit Gleichgesinnten sportlich betätigt, kann sich auf das neue Angebot des TuS Edegra in Ediger-Eller freuen. Nahe der Bürgerhalle entsteht eine Boccia-Anlage. Die TuS-Verantwortlichen stellen die Pläne vor.
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Der TuS Edegra Ediger-Eller wird bald ein neues Angebot im Breitensport bereithalten. In der Nähe der Bürgerhalle und der Schule entsteht in dem Moselort ein neues Boccia-Feld, im September soll die Anlage als Ort der Begegnung für alle Menschen eröffnet werden.