TuS Edegra erweitert Angebot
Ediger-Eller bekommt eine neue Boccia-Anlage
Sie freuen sich auf die neue Boccia-Anlage in Ediger-Eller: TuS-Vorsitzender Marc Kranz (links) und TuS-Geschäftsführer Stefan A
Sie freuen sich auf die neue Boccia-Anlage in Ediger-Eller: TuS-Vorsitzender Marc Kranz (links) und TuS-Geschäftsführer Stefan Andre.
Dieter Junker

Wer sich gern gemeinsam mit Gleichgesinnten sportlich betätigt, kann sich auf das neue Angebot des TuS Edegra in Ediger-Eller freuen. Nahe der Bürgerhalle entsteht eine Boccia-Anlage. Die TuS-Verantwortlichen stellen die Pläne vor.

Lesezeit 2 Minuten
Der TuS Edegra Ediger-Eller wird bald ein neues Angebot im Breitensport bereithalten. In der Nähe der Bürgerhalle und der Schule entsteht in dem Moselort ein neues Boccia-Feld, im September soll die Anlage als Ort der Begegnung für alle Menschen eröffnet werden.
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