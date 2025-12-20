In Cochem-Cond stinkt es Dürfen Schiffe ihr Abwasser in die Mosel leiten? Nina Legler

Ulrike Platten-Wirtz 20.12.2025, 18:00 Uhr

i Neben dem grellen Licht in der Nacht beklagen sich die Anwohner am Schiffsanleger in Cond vor allem über die Geruchsbelästigung, die durch das Abwasser der Schiffe in der Mosel entsteht. Ulrike Platten-Wirtz

Anwohner am Hafen in Cond beklagen sich über den Gestank. So wie es aussieht, lässt das eine oder andere Kreuzfahrtschiff beim Ablegen sein Abwasser dort zurück. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt klärt auf, ob das erlaubt ist.

Am Hafen im Cochemer Stadtteil Cond stinkt es. Darüber beklagen sich zumindest die Anwohner, weshalb die Geruchsbelästigung kürzlich sogar auf der Agenda des Cochemer Stadtrates stand. Grund sollen die Abwässer der zahlreichen Kreuzfahrtschiffe sein, die am Anleger in Cond haltmachen.







Artikel teilen

Artikel teilen