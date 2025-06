14 Schülerinnen und Schüler der Leichtathletik-AG der Förderschule St. Martin Düngenheim sind für ihr fleißiges Training (die RZ berichtete) belohnt worden: Insgesamt haben sie zehn Gold-, zehn Silber- und fünf Bronzemedaillen bei den Landesspielen Special Olympics in Mainz gewonnen.

So erfolgreich waren sie in den Disziplinen 100-Meter-Sprint, 400-Meter-Lauf, Weitsprung, Weitwurf, Kugelstoßen und 400-Meter-Staffellauf. Die Jugendlichen hatten nicht nur Freude an den sportlichen Wettkämpfen, sondern auch an den Begegnungen mit anderen Teilnehmenden. Ein Erlebnis für sie war auch das Rahmenprogramm, etwa die feierliche Eröffnungs- und Abschlussfeier und die Athleten-Disco.