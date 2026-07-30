Mit der Komödie „Butler heißen immer James“ bringt das Theaterensemble Spielzeit aus Düngenheim eine turbulente Verwechslungskomödie auf die Bühne.

Er hat Vorzeigemanieren und ist vertraut mit den Gepflogenheiten der feinen Gesellschaft. Die Rede ist vom Butler, der sich als Faktotum nobler Kreise einen Namen gemacht hat. Er wird in Düngenheim auf besondere Weise gewürdigt.

Der Beruf des Butlers entstand im Mittelalter als Verwalter des Weinkellers und leitet sich vom altfranzösischen Boteillier (Flaschenhalter oder Kellermeister) ab.