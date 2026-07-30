Theaterensemble probt eifrig
Düngenheim lässt Butler James hochleben
Das Theaterensemble Spielzeit steht zum 16. Mal auf der Bühne und setzt mit der Komödie "Butler heißen immer James" einmal mehr
Das Theaterensemble Spielzeit steht zum 16. Mal auf der Bühne und setzt mit der Komödie "Butler heißen immer James" einmal mehr auf ein gewogenes Publikum.
Thomas Esser

Mit der Komödie „Butler heißen immer James“ bringt das Theaterensemble Spielzeit aus Düngenheim eine turbulente Verwechslungskomödie auf die Bühne.

Lesezeit 1 Minute
Er hat Vorzeigemanieren und ist vertraut mit den Gepflogenheiten der feinen Gesellschaft. Die Rede ist vom Butler, der sich als Faktotum nobler Kreise einen Namen gemacht hat. Er wird in Düngenheim auf besondere Weise gewürdigt.Der Beruf des Butlers entstand im Mittelalter als Verwalter des Weinkellers und leitet sich vom altfranzösischen Boteillier (Flaschenhalter oder Kellermeister) ab.
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