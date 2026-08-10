Bezirksbundesfest der Schützen
Dünfus hatte gleich zweimal Grund zum Feiern
Annähernd 250 Schützinnen und Schützen von 20 Vereinen des Bezirksbundes Maria Laach reihten sich in den großen Festumzug anläss
Annähernd 250 Schützinnen und Schützen von 20 Vereinen des Bezirksbundes Maria Laach reihten sich in den großen Festumzug anlässlich des Bezirksbundesfestes in Dünfus ein.
Thomas Esser

Großer Bahnhof und hoher Besuch in Dünfus: Die Schützen waren Gastgeber beim 98. Bezirksbundesfest im Schützenbund Maria Laach – und feierten gleichzeitig ihren 150. Gründungstag. Mit von der Partie war Ministerpräsident Gordon Schnieder.

Lesezeit 1 Minute
Großer Bahnhof in Dünfus: Die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft aus dem Eifeldorf ist am Wochenende Gastgeberin für viele Schützen beim 98. Bezirksbundesfest des Schützenbundes Maria Laach im Diözesanverband Trier gewesen. Ein weiterer Grund zum Feiern: Die Dünfuser Schützen feierten gleichzeitig ihren 150.
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