Dünfus hatte gleich zweimal Grund zum Feiern

Großer Bahnhof und hoher Besuch in Dünfus: Die Schützen waren Gastgeber beim 98. Bezirksbundesfest im Schützenbund Maria Laach – und feierten gleichzeitig ihren 150. Gründungstag. Mit von der Partie war Ministerpräsident Gordon Schnieder.

Großer Bahnhof in Dünfus: Die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft aus dem Eifeldorf ist am Wochenende Gastgeberin für viele Schützen beim 98. Bezirksbundesfest des Schützenbundes Maria Laach im Diözesanverband Trier gewesen.

Ein weiterer Grund zum Feiern: Die Dünfuser Schützen feierten gleichzeitig ihren 150.