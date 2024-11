Drumline-Start in Ellenz-Poltersdorf macht Freude

Trommel, Tamburins, Stöcke und viel Spaß - das sind die wesentlichen Zutaten für ein neues Projekt, das jüngst an der Grundschule in Ellenz-Poltersdorf Premiere gefeiert hat. Dass es den Kinder vom ersten Schlag an Spaß macht, ist zu sehen.