Finanznot in Cochem-Zell Droht verschuldeten Kommunen ein Kreditstopp? Birgit Pielen 26.11.2026, 06:00 Uhr

i Nach Angaben des Statistischen Landesamtes belief sich das kommunale Finanzierungsdefizit 2025 auf rund 1,3 Milliarden Euro. Marco2811 - stock.adobe.com

Die Liquiditätskredite des Kreises Cochem-Zell steigen auf 94,8 Millionen Euro. Landrätin Anke Beilstein warnt, dass Sparkassen bei der Kreditvergabe irgendwann an ihre Grenzen kommen. Kann den Kommunen der Geldhahn zugedreht zu werden?

Werden Kommunen zum Klumpenrisiko für die Sparkassen in Rheinland-Pfalz? Diese Sorge hat Landrätin Anke Beilstein (CDU) in einem mündlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Koblenz geäußert. Der Kreis Cochem-Zell klagt gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen des kommunalen Finanzausgleichs und muss immer mehr Liquiditätskredite aufnehmen, um laufende Aufgaben zu finanzieren.







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