Die Liquiditätskredite des Kreises Cochem-Zell steigen auf 94,8 Millionen Euro. Landrätin Anke Beilstein warnt, dass Sparkassen bei der Kreditvergabe irgendwann an ihre Grenzen kommen. Kann den Kommunen der Geldhahn zugedreht zu werden?
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Werden Kommunen zum Klumpenrisiko für die Sparkassen in Rheinland-Pfalz? Diese Sorge hat Landrätin Anke Beilstein (CDU) in einem mündlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Koblenz geäußert. Der Kreis Cochem-Zell klagt gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen des kommunalen Finanzausgleichs und muss immer mehr Liquiditätskredite aufnehmen, um laufende Aufgaben zu finanzieren.