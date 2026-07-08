Steht das Moselkino in Bernkastel-Kues kurz vor dem Aus? Ohne einen Zuschuss von 100.000 Euro der Verbandsgemeinde wäre es nicht überlebensfähig. Dieser Zuschuss ist aber keine Selbstverständlichkeit.
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Schon im vergangenen Jahr forderte Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, seine Ratsmitglieder dazu auf, das Moselkino öfter zu besuchen und verteilte Kinogutscheine.Schon damals sanken die Besucherzahlen und diese gefährliche Entwicklung hat sich bis zu diesem Jahr nicht wesentlich gebessert.