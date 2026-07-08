Kultur an der Mosel Droht das Aus für das Moselkino in Bernkastel-Kues? Hans-Peter Linz 08.07.2026, 14:00 Uhr

i Ob das Moselkino weiter betrieben werden kann, steht derzeit in den Sternen. TV/Mosel-Kino GmbH

Steht das Moselkino in Bernkastel-Kues kurz vor dem Aus? Ohne einen Zuschuss von 100.000 Euro der Verbandsgemeinde wäre es nicht überlebensfähig. Dieser Zuschuss ist aber keine Selbstverständlichkeit.

Schon im vergangenen Jahr forderte Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, seine Ratsmitglieder dazu auf, das Moselkino öfter zu besuchen und verteilte Kinogutscheine.Schon damals sanken die Besucherzahlen und diese gefährliche Entwicklung hat sich bis zu diesem Jahr nicht wesentlich gebessert.







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