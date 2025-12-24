Dringend neuer Zwerg gesucht: Das muss er mitbringen...

Seit dem vergangenen Jahr stehen auf dem Brunnen des Cochemer Marktplatzes vor Weihnachten nur noch sechs Zwerge. Einer wurde gestohlen und muss ersetzt werden. Doch was muss eine neue Figur mitbringen, damit die sieben Zwerge wieder sieben sind?
Der neue Zwerg, der „muss zu denen passen, die wir haben“ , sagt Uwe Schaaf, Leiter des Weihnachtsmarktes in Cochem. Wichtig seien vor allem die Größe, Gestaltung und Mimik der Figur. Doch das ist nicht so einfach: Die Puppen wurden eigens von einem Figurenbauer aus verschiedenen Materialien gefertigt.