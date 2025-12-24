Marktplatz in Cochem Dringend neuer Zwerg gesucht: Das muss er mitbringen... Sophia Marie Rehorn 24.12.2025, 08:00 Uhr

i Wer genau hinschaut kann sehen, dass einer von Schneewittchens sieben Zwerge auf dem Brunnen am Cochemer Marktplatz fehlt. Nina Legler

Seit dem vergangenen Jahr stehen auf dem Brunnen des Cochemer Marktplatzes vor Weihnachten nur noch sechs Zwerge. Einer wurde gestohlen und muss ersetzt werden. Doch was muss eine neue Figur mitbringen, damit die sieben Zwerge wieder sieben sind?

Der neue Zwerg, der „muss zu denen passen, die wir haben“ , sagt Uwe Schaaf, Leiter des Weihnachtsmarktes in Cochem. Wichtig seien vor allem die Größe, Gestaltung und Mimik der Figur. Doch das ist nicht so einfach: Die Puppen wurden eigens von einem Figurenbauer aus verschiedenen Materialien gefertigt.







