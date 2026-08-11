Jugendlicher belästigt Frauen
Drei Sexualdelikte: Wie sicher ist der Ohlingpark?
Innerhalb von einer Woche wurden drei Sexualdelikte unabhängig voneinander bei der Polizei angezeigt. Die Taten ereigneten sich
Innerhalb von einer Woche wurden drei Sexualdelikte unabhängig voneinander bei der Polizei angezeigt. Die Taten ereigneten sich laut Bericht im Bereich des Ohlingparks in Wittlich.
Anna-Lena Görgen

Ein Jugendlicher hat drei Frauen unabhängig voneinander im Bereich des Ohlingparks in Wittlich belästigt. Wie sicher ist der zweitgrößte Park der Stadt? Wieso gibt es dort keine Beleuchtung?

Lesezeit 4 Minuten
Wittlich. An drei Frauen wurden zwischen dem 23. und 30. Juli in Wittlich Sexualdelikte begangen. Eine 61-jährige und eine 60-jährige Frau wurden von einem jungen Mann sexuell belästigt. Bei einer 18-Jährigen kam es auf dem Fußweg zwischen dem Wittlicher Ohlingpark und dem ehemaligen Aldi-Logistikzentrum an der A1 zu einer sexuellen Nötigung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-Zell
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren