Jugendlicher belästigt Frauen Drei Sexualdelikte: Wie sicher ist der Ohlingpark? 11.08.2026, 18:00 Uhr

i Innerhalb von einer Woche wurden drei Sexualdelikte unabhängig voneinander bei der Polizei angezeigt. Die Taten ereigneten sich laut Bericht im Bereich des Ohlingparks in Wittlich. Anna-Lena Görgen

Ein Jugendlicher hat drei Frauen unabhängig voneinander im Bereich des Ohlingparks in Wittlich belästigt. Wie sicher ist der zweitgrößte Park der Stadt? Wieso gibt es dort keine Beleuchtung?

Wittlich. An drei Frauen wurden zwischen dem 23. und 30. Juli in Wittlich Sexualdelikte begangen. Eine 61-jährige und eine 60-jährige Frau wurden von einem jungen Mann sexuell belästigt. Bei einer 18-Jährigen kam es auf dem Fußweg zwischen dem Wittlicher Ohlingpark und dem ehemaligen Aldi-Logistikzentrum an der A1 zu einer sexuellen Nötigung.







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