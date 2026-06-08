Zwei Tage Programm
Drei Jubiläen beim Feuerwehrfest in Müden gefeiert

Die Feuerwehr Müden feierte am Wochenende gleich drei Jubiläen: 75 Jahre seit der Gründung, 40 Jahre Förderverein und 35 Jahre Jugendfeuerwehr wurden mit einem abwechslungsreichen Festprogramm zelebriert. 

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Zum diesjährigen Feuerwehrfest konnten die gastgebenden Floriansjünger gleich mit drei Jubiläen aufwarten. Zum 75. Jahrestag der Gründung gesellten sich überdies 40 Jahre Förderverein und 35 Jahre Jugendfeuerwehr. In diesem Zusammenhang waren es Oberbürgermeister Franz Oberhausen und Wehrführer Andreas Ibald, die rund um das örtliche Feuerwehrhaus eine große Gästeschar begrüßen konnten.

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