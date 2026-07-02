Zeller Stadtweinkönigin Drei Fragen an die frisch gekrönte Zeller Weinkönigin Enni Schawo 02.07.2026, 18:30 Uhr

i Die neue Zeller Stadtweinkönigin Alina Pargen (2.v.l.) zusammen mit ihre Vorgängerin Laura Schier (links), Mosel-Weinkönigin Teresa Oster (3.v.l.) und der neuen Stadtweinprinzessin Solveig Stürmer (rechts). Winfried Simon

Welchen Wein trinkt die frisch gekrönte Zeller Stadtweinkönigin am liebsten, und worauf freut sie sich im kommenden Weinjahr am meisten? Unsere Redaktion hat sich bei Alina Pargen erkundigt.

Am vergangenen Wochenende wurde Alina Pargen zur Stadtweinkönigin von Zell gekrönt – und mit ihr Solveig Stürmer als ihre Prinzessin. Alina war bereits im vergangenen Jahr als Weinprinzessin an der Seite der ehemaligen Weinkönigin Laura Schier auf den Weinfesten entlang der Mosel unterwegs.







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