Die Kirche in Ediger ist einsturzgefährdet. Aus Sicherheitsgründen finden hier keine Gottesdienste mehr statt und auch die Glocken bleiben still. Dorfschmied Rudolf Franzen gefällt das nicht. Er hatte eine Idee, um das zu ändern.

Eigentlich läuten die Glocken der Martinskirche in Ediger täglich zur Mittagsstunde, abends um 22 Uhr und zusätzlich samstags um 19 Uhr. Aber seit eineinhalb Jahren bleibt es still im Dorf. Der Grund dafür: Die Kirche ist einsturzgefährdet und die Schwingungen des Glockengeläuts wären dem maroden Bau nicht zuträglich. Eine verständliche Begründung. Doch Rudolf Franzen möchte die Tatsache nicht hinnehmen.

Ihm fehlt das Läuten der Kirchenglocken. Der künstlerisch begabte Dorfschmied hat schnell eine Lösung parat. Er sagt: „Als ich in meinem Garten einen Baum fällen musste und der Platz plötzlich so leer war, dachte ich, hier könnte doch ein Glockenturm stehen.“ Gesagt, getan. Franzen baute den Kirchturm als Modell nach. Es ist schließlich nicht das erste Kunstwerk aus den Händen des Schlossermeisters.

i Das Turmdach ist aufwendig gestaltet. Auch der Wetterhahn wurde nachgebaut. Ulrike Platten-Wirtz

Seit fast 20 Jahren stellt Franzen schon Skulpturen, meist aus Cortenstahl her. „Angefangen habe ich mit der Fußballweltmeisterschaft 2006. Das war ein WM-Fan mit Fahne und allem, was ein Fan so mitbringt“, erklärt er. Die Skulptur kam so gut an, dass Franzen dann zu jeder Fußballmeisterschaft etwas Neues entworfen hat. Dass der Schmied ein eingefleischter Fußballfan ist, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Passend zu den jeweiligen Austragungsorten entstand mal der Bundesadler, mal ein Kamel.

Im Hof vor Werkstatt und Wohnhaus sind einige der Exponate zu sehen. Andere finden sich über das ganze Dorf verteilt wieder. Zu den Skulpturen in Hof ist jetzt auch ein Kirchturm hinzugekommen, der dem der Edigerer Martinskirche ziemlich ähnlich sieht. „Meine Idee war ursprünglich, den Turm in meinen Garten zu stellen. Aber am Ende war er zu schwer, um ihn zu transportieren“, gesteht Franzen.

i Die Kirche St. Martin in Ediger ist einsturzgefährdet. Deshalb bleiben derzeit auch die Glocken stumm. Ulrike Platten-Wirtz

Aus Stahlblech hat der Schlosser einen Quader geformt und mit dem aufwendig verzierten Dach von St. Martin versehen. Das Original besteht aus einem reich verzierten gotischen Schiefer-Turmhelm. Bleiornamente in Rot, Gold und Silber zieren das Dach. Die Rundbogenfenster unterhalb des Dachs hat Franzen künstlerischer gestaltet als in Wirklichkeit. „Im Original sind die Fenster nur mit Holzlamellen verkleidet“, sagt er. Franzens Version hingegen zeigt Fenster aus buntem Plexiglas.

Für das verzierte Dach hat Franzen neben Stahlrohren, die er mit Goldfarbe besprüht hat, ebenfalls farbiges Plexiglas verwendet. Und das aus einem bestimmten Grund, denn abends wird der Turm illuminiert. Das heißt, von innen wird ein Licht eingeschaltet, das die bunte Verglasung richtig zur Geltung kommen lässt. „Es kommen hier immer wieder Leute vorbei, um sich den Turm anzuschauen“, freut sich der Schlosser.

Als besonderes Schmankerl läuten mittags dann auch die Kirchenglocken. Und zwar im Originalton. „Ich wusste, dass jemand aus dem Dorf das Geläut einmal aufgenommen hat“, sagt er. Das Band hat er kopiert und spielt es jetzt zur Mittagsstunde ab. Dann sind die echten Glocken im unechten Turm zu hören. Wanderer und Gäste bleiben oft stehen und bewundern auch die anderen Kunstwerke des Dorfschmieds.

i Die Skulptur eines Hospizläufers soll zum Turmläufer umgestaltet werden, um Spenden für die Kirche zu akquirieren. Ulrike Platten-Wirtz

Seit 50 Jahren arbeitet Rudolf Franzen schon als Schlosser im Dorf. Die Schmiede haben vorher zuerst sein Großvater und später sein Vater betrieben. Auch mit 71 Jahren macht Franzen die Arbeit in der Werkstatt immer noch so viel Spaß, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt. Dass er eine künstlerische Ader hat, war ihm zu Beginn seines Arbeitslebens nicht bewusst. „Das kam erst, als ein Kunde mich bat, einen Pierrot aus Stahl anzufertigen. Da habe ich erst gemerkt, welches Potenzial der Beruf bietet“, sagt Franzen. Ein Duplikat des Pierrots ziert heute die Fassade seines Wohnhauses. Ein Zeichen dafür, dass das Kunstwerk ihm gelungen war.

„Ideen hätte ich genug. Demnach müsste ich 100 werden.“

Rudolf Franzen

Aber zurück zum Kirchturm. Schon zu Jahresbeginn hat Franzen einen Spendenturm gebaut, um Geld für die renovierungsbedürftige Kirche zu sammeln. Der Turm steht inzwischen in der Tourist-Information. Wie viele Spenden zusammengekommen sind, weiß Franzen aber nicht.

Vor einigen Jahren hat er auch schon einmal in der Tourist-Information ausgestellt. „Das war meine erste Ausstellung und ich wurde gefragt, wann ich denn ein zweite mache. Spontan habe ich geantwortet, mit 96“, schmunzelt Franzen. Ob er so lange noch arbeiten kann und möchte, weiß er jetzt zwar noch nicht. „Aber Ideen hätte ich genug. Demnach müsste ich 100 werden“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Um mit dem Nachbau des Kirchturms auch etwas Gutes zu tun, soll im Hof neben dem Turm noch eine Figur mit Spendendose aufgestellt werden. „Dann können die Leute da etwas für die Renovierung der Kirche einwerfen“, sagt Franzen.