Seit drei Jahren gibt es in Mittelstrimmig die Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje. Diesmal haben die Initiatoren zum Weißwurst-Frühschoppen in die Alte Dorfmühle eingeladen.
Menschen in Lederhosen und Dirndl sieht man in Mittelstrimmig nicht allzu häufig. Doch zum ersten Weißwurst-Frühschoppen waren rund 200 Gäste, die meisten in „zünftigem Outfit“, in die Alte Dorfmühle gekommen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje hatten der Heimat- und Verkehrsverein sowie die Initiatoren der Kulturreihe, Bernd Buchholz und Franz Zimmer, eingeladen.