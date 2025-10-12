Niwara Millemaje fortgesetzt
Dorfmühle Mittelstrimmig wurde zur  Festwiesen
Die Bläsergruppe "Kleine Weißwurschtmusi" sorgte im Mittelstrimmiger Heimatmuseum für Wiesnstimmung.
Grischa Manderscheid

Seit drei Jahren gibt es in Mittelstrimmig die Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje. Diesmal haben die Initiatoren zum Weißwurst-Frühschoppen in die Alte Dorfmühle  eingeladen.

Menschen in Lederhosen und Dirndl sieht man in Mittelstrimmig nicht allzu häufig. Doch zum ersten Weißwurst-Frühschoppen waren rund 200 Gäste, die meisten in „zünftigem Outfit“, in die Alte Dorfmühle gekommen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje hatten der Heimat- und Verkehrsverein sowie die Initiatoren der Kulturreihe, Bernd Buchholz und Franz Zimmer, eingeladen.

