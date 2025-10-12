Niwara Millemaje fortgesetzt Dorfmühle Mittelstrimmig wurde zur Festwiesen 12.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Bläsergruppe "Kleine Weißwurschtmusi" sorgte im Mittelstrimmiger Heimatmuseum für Wiesnstimmung. Grischa Manderscheid

Seit drei Jahren gibt es in Mittelstrimmig die Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje. Diesmal haben die Initiatoren zum Weißwurst-Frühschoppen in die Alte Dorfmühle eingeladen.

Menschen in Lederhosen und Dirndl sieht man in Mittelstrimmig nicht allzu häufig. Doch zum ersten Weißwurst-Frühschoppen waren rund 200 Gäste, die meisten in „zünftigem Outfit“, in die Alte Dorfmühle gekommen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje hatten der Heimat- und Verkehrsverein sowie die Initiatoren der Kulturreihe, Bernd Buchholz und Franz Zimmer, eingeladen.







