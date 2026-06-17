Neustart im Hunsrück Dorfkneipe in Mittelstrimmig öffnet wieder Ulrike Platten-Wirtz 17.06.2026, 10:49 Uhr

i Astrid Nopé und Henny Elshoff sind die neuen Wirte der Dorfkneipe in Mittelstrimmig. Ulrike Platten-Wirtz

Ein holländisches Paar hat das alte Gasthaus zur Post in Mittelstrimmig gekauft und von Grund auf renoviert. Jetzt wird die Dorfkneipe wieder eröffnet. Auch Gästezimmer soll es geben.

Ein mehr als 100 Jahre altes Haus zu renovieren, ist das eine Abenteuer, eine Dorfkneipe zu eröffnen das andere. Astrid Nopé und Henny Elshoff haben sich viel vorgenommen. Das Paar aus dem niederländischen Utrecht möchte die seit rund fünf Jahren geschlossene Dorfkneipe in Mittelstrimmig wieder zum Leben erwecken und auch Gästezimmer vermieten.







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