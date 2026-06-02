Die Chorgemeinschaft Brohl/Moselkern hat zusammen mit der Singgruppe Animo im Kloster Ebernach mit einer Mischung aus Filmsongs, Pophits und andächtigen kirchlichen Liedern zahlreiche Besucher in ihren Bann ziehen können.
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Dass man mit anspruchsvollem Chorgesang auch heute noch Häuser mit gewogenen Zuhörern füllen kann, bewies die Chorgemeinschaft Brohl/Moselkern bei einem Gemeinschaftskonzert mit der Singgruppe Animo. Als Austragungsort hatten sich die beiden gastgebenden Gesangsformationen das Gotteshaus vom Kloster Ebernach ausgesucht, das ihnen von Hausherr Bruder Michael dafür gerne zur Verfügung gestellt wurde.