Absage im Kulturkino Kaimt Doch kein „Heilig Abend“ am 4. Januar 02.01.2025, 11:04 Uhr

i Stephan Hilken und Kerstin Roscher in "Heilig Abend". Christoph Gerhartz

Die geplante Theateraufführung im Kaimter Kulturkino am Samstag, 4. Januar, fällt aus. Dabei spielt eine Uhr eine besondere Rolle.

Es sollte ein unterhaltsamer Abend im Kaimter Kulturkino werden, doch daraus wird nichts: TheaterKultur Kaisersesch muss sein Gastspiel an der Mosel absagen – wegen einer Erkrankung. Also gibt es keinen „Heilig Abend“ am 4. Januar, was bedauerlich ist, denn der Nachklapp zu Weihnachten hätte es in sich gehabt.

