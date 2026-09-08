Viele Wittlicher dürften es begrüßen, wenn die Ruinenlandschaft in der Schlossstraße abgerissen wird und dort etwas Neues entsteht. Doch kurz vor der Zielgeraden gibt es Diskussionen, eine Verzögerung droht.
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Der Abriss soll bald beginnen. Die Vermarktung für den geplanten Neubau ist bereits gestartet. Investoren wollen die bröckelnde Ruinenlandschaft in der Schlossstraße bald verschwinden lassen und dort moderne Wohn- und Geschäftshäuser bauen. Das ehemalige Hotel „Zur Traube“ soll saniert und fehlende Teile sollen rekonstruiert werden, damit der historische Bau wieder in altem Glanz erstrahlen kann.