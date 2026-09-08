Wackelt der Zeitplan? Diskussion um die Fassade bei Bauprojekt in Wittlich Christian Moeris 08.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Fassade an der Südseite, die in dieser Visualisierung von der Sonne angestrahlt wird, steht in der Diskussion: Die Untere Naturschutzbehörde rät zu einer Begrünung der Fassade. BERDI Planung GmbH

Viele Wittlicher dürften es begrüßen, wenn die Ruinenlandschaft in der Schlossstraße abgerissen wird und dort etwas Neues entsteht. Doch kurz vor der Zielgeraden gibt es Diskussionen, eine Verzögerung droht.

Der Abriss soll bald beginnen. Die Vermarktung für den geplanten Neubau ist bereits gestartet. Investoren wollen die bröckelnde Ruinenlandschaft in der Schlossstraße bald verschwinden lassen und dort moderne Wohn- und Geschäftshäuser bauen. Das ehemalige Hotel „Zur Traube“ soll saniert und fehlende Teile sollen rekonstruiert werden, damit der historische Bau wieder in altem Glanz erstrahlen kann.







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